Kada bi me pitali u školi šta je moja mama, ja bih im rekao da je... Nerio otkrio nove ŠOKANTNE detalje o mami iz pakla, postavio Aneli uslov za pomirenje (VIDEO)

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Hane Duvnjak, Nerija Ružanjija i Aneli Ahmić, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Neriom.

- Šta te je navelo da noćas na nominacijama prekineš niz da ne nominuješ svoju tetku - pitao je Darko.

- Ja bih nju slao iz ljutnje. Kako sam je naveo na negativnoj anketi, ona je rekla da je porodica mrzi. Ja nju ne mrzim, ja sam samo ljut na nju. Čini se nekako malo drugačija i govorio mi je Asmin da pita kako sam, da li mi treba nešto. Hteo je da pričam sa njom u izolaciji, hteo bih da izgladim sa njom odnose. Ona bi prvo morala sa Hanom da izgladi odnose, da se izvini i meni i Hani, pa tek onda sa mnom. Meni kada kaže te laži, mene to ne boli, ja sam na to navikao i od mame i ovako, ali kada vređa Hanu, to me boli - rekao je Nerio.

- Užasno je to što čujem, da kažeš: "Mene to ne boli jer sam na te stvari navikao od majke" - rekao je Darko.

- To se nije dešavalo samo kada blokiram svoju majku, a inače je to kao dobar dan, to ide kao: "Šta radiš narkomanu i ološu?! Treba vam oduzeti dete". Kada bi mi se normalno obratila, ja bih gledao kao: "Aham, šta sada treba?" - rekao je Nerio.

- Ti si rekao Aneli da je vaše pomirenje i normalan odnos moguć samo ako demantuje ono što je rekla, koliko misliš da će se to desiti - pitao je Darko.

- Ne znam, ali ovo je dugo period, ovde smo zajedno, zatvoreni...Verujem da to ne sme da kaže zbog Site, kao što je priznala za Asmina sada, pretpostavljam da je drži s nečim u šaci i sada ona ne sme da prizna. Imaju i jedna i druga neku korist, ali sigurno Sita ima nešto protiv Aneli - rekao je Nerio.

- Koliko Hanu bole te stvari - pitao je Darko.

- Hanu jako bole te stvari, pogotovo što je Sita govorila da naše dete ima problema u razvoju i da je zaostalo. To nije tako, naša ćerkica je tu, živa, zdrava, prava, razvijena kako treba - rekao je Nerio.

- Kako se nosiš sa tim Haninim slabostima?! Vidimo da ti kažeš da si se navikao, isto to sluša i Hana, ali vidimo po njoj da se ne navikava na te stvari - pitao je Darko.

- I nije realno da se osoba navikne na te stvari, ja sam malo drugačiji, ja se samo isključim. Ne dajem takvim stvarima da me dodiruju, ali Hana je jako osećajna, počne da plače - rekao je Nerio.

- Tebe je Aneli optužila da si ti prodao svoju porodicu, šta je zapravo istina - pitao je Darko.

- Ja verujem da ja nisam imao ulogu u uništavanju te porodice. Zar ne bi bilo logično da dete voli svoju porodicu?! Jedino što može da kaže da sam prodao životnu priču, ali moja životna priča je takva kakva je, šta ću ja tu?! Svakave su svađe i vređanja u kući bile, a jedino ko je to mogao da promeni su Aneli, Sita, Grofica - rekao je Nerio.

- Šta je njima bilo preče i važnije od jedne zdrave i funkcionalne porodice - pitao je Darko.

- Mojoj majci je vazda san bio da bude popularna i da ima puno para, da svi vide kako ona ima sve, ranije je snimala po Jutjubu neke modne, pokušavala je da pokrene svoj modni brend...Kada bi me pitali u školi šta je moja mama, ja bih im rekao da je modna dizajnerka. Nije marila za moja intresovanja, moju ličnost, nije marila za moje osećaje i za ono što je u mojoj glavi, bila je fokusirana na novac i da postane neko ime - rekao je Nerio.

- Kakvo je ona ime postala - pitao je Darko.

- Ne znam kakvo je ime postala posle ovoga što sam ispričao, znam da ima svojih 40 fejk profila koji su joj podrška. Znam da jedan drži moja sestra Nadija. Jedino što je Sita, ona je Anelina sestra - rekao je Nerio.

Autor: Nikola Žugić