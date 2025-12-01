Bebica se kaje za sve što je uradio, Teodora se VIŠE OBRADOVALA SLATKIŠIMA NEGO LJUBAVNIM USPOMENAMA! (VIDEO)

Suza suzu sustiže!

Nakon što su dobili poklone za mesečnicu od fanova, Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić su sedeli prisniji nego ikad i razgledali darove.

Bebica je ponovo sebe krivio za sve, zbog čega se čak i Teodora iznenadila.

- Ne mogu da verujem šta sam napravio ovde - govorio Bebica kroz suze.

- Ti - bila je iznenađena Teodora.

On je grcao u suzama dok je gledao najlepše ljubavne uspomene, dok se Teodora, čini se, više obradovala namirnicama, kafom i slatkišima.

Autor: R.L.