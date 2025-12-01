AKTUELNO

Zadruga

Bebica se kaje za sve što je uradio, Teodora se VIŠE OBRADOVALA SLATKIŠIMA NEGO LJUBAVNIM USPOMENAMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Suza suzu sustiže!

Nakon što su dobili poklone za mesečnicu od fanova, Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić su sedeli prisniji nego ikad i razgledali darove.

Foto: TV Pink Printscreen

Bebica je ponovo sebe krivio za sve, zbog čega se čak i Teodora iznenadila.

- Ne mogu da verujem šta sam napravio ovde - govorio Bebica kroz suze.

- Ti - bila je iznenađena Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

On je grcao u suzama dok je gledao najlepše ljubavne uspomene, dok se Teodora, čini se, više obradovala namirnicama, kafom i slatkišima.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

