LUKA POHVALIO ANĐELA, Aneli zaurlala, a onda je LUKS SKOČIO DA SE SVAĐA! Obezbeđenje ga obuzdalo! (VIDEO)

Zanimljiva podela budžeta.

Luka Vujović je nastavio da deli male budžete, a naredni je dao Anđelu Rankoviću.

- Ne mogu da kažem da mi ono sa Aneli nije smetalo, ali znam da napolju to ne bi bilo tako, ti mene podsećaš na Mateju Matijevića. Znam da znaš da se našališ da prihvatiš, ali mene to pogađa to što imaš sa Aneli, te zafrkancije, kad me prestane, neće me pogađati, znam da to ona više radi, ona se tebi više obraća neko ti njoj. Sad ćete možda imati vremena za to - rekao je Luka.

- Iš od mene, ne obraćaj se, ne pominji mene, odj*bi od mene. Blamčino jedna - vikala je Aneli.

- Ne možemo da budemo dobri, ali nemam loše mišljenje o tebi kao o muškarcu - naveo je Luka.

Luks je potom skočio sa stola i krenuo da se raspravljaš sa Lukom, a obezbeđenje ga je opkolilo.

Autor: R.L.