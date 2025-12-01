MATORA ZAKUCALA LUKU: Naš odnos nije za Veliki budžet! ŠOK I NEVERICA! (VIDEO)

Niko ne veruje.

Novoizabrani vođa Luka Vujović nastavio je da deli budžete, a Lepom Mići je dao veliki budžet.

- Bora bi dobio mali, ali će dobiti srednji, a trebao je da dobije veliki, ko razume shvatiće, poštujem te, ti si osoba sa kojom sam se družio. Zameram ti što si pričao sa njom o meni kad smo bili u svađi - rekao je Luka i dao Bori srednji budžet.

- Matora će dobiti veliki budžet, povredi me ponekad, ali često mi kaže pre crnog stola šta će reći, izbegavala je da komentariše - rekao je Luka.

- Naš odnos nije za veliki budžet, već za srednji - rekla je Matora.

- Zorica dobija srednji od mene, ja prema njoj imam poštovanje, ne provodimo vreme, ne pravimo spletke, ne radimo što drugi rade, sve najlepše imam za tebe da kažem - rekao je Luka.

