NEMOJ DA ME DIRAŠ PREKO FARMERAKA! Luka skočio kao oparen kada je primetio njegovu ruku na sebi! (VIDEO)

Odmah se pobunio.
Dok su učesnici birali najdvoličniju osobu došlo je do koškanja između Luke Vujovića i Uroša Stanića.
- Zorica je dvolična, pričaš lepo ovde za stolom, a iza leđa ne priča tako. Mogao bih da navedem i moga druga Asmina, koji je pokazao da bi zgazio prijatelje zbog Maje koja mu se sviđa - rekao je Dača.
- Nemoj da mi diraš preko farmeraka, da ti j*bem mamu, zavuci ruku unutra - povikao je Luka.
- Što si bezobrazan - rekao je Uroš.
