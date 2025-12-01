AKTUELNO

Zadruga

NEMOJ DA ME DIRAŠ PREKO FARMERAKA! Luka skočio kao oparen kada je primetio njegovu ruku na sebi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odmah se pobunio.

Dok su učesnici birali najdvoličniju osobu došlo je do koškanja između Luke Vujovića i Uroša Stanića.

- Zorica je dvolična, pričaš lepo ovde za stolom, a iza leđa ne priča tako. Mogao bih da navedem i moga druga Asmina, koji je pokazao da bi zgazio prijatelje zbog Maje koja mu se sviđa - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da mi diraš preko farmeraka, da ti j*bem mamu, zavuci ruku unutra - povikao je Luka.

- Što si bezobrazan - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne smeš se dovoditi u tu situaciju: Aneli upozorila Neria da se ne smeju svađati, ne želi da rešava porodične odnose! (VIDEO)

Zadruga

Postavila jasna pravila: Anđela otkrila Gastozu da ne želi da čuje za druženje sa drugim devojkama, on se pobunio (VIDEO)

Zadruga

Karambol epskih razmera! Luka skočio kao oparen na Terzu, ori se kuća: Zakuni se u Barbaru da je to istina, ZAVRŠILI SMO (VIDEO)

Domaći

Skočio kao oparen: Miljana otkrila da je Jelena isfolirala dolazak policije kod Ivana, Rajačić žestoko zaurlao: Svi ste me gazili kada... (VIDEO)

Domaći

OVO JE NACIJA ČEKALA! Matora odabrala Asmina i Aneli za svoje potrčke, Luka skočio kao oparen: Ovo nije fer, kao da sam ja poslao Draganu i Janjuša (V

Domaći

Luka učestvovao u odvajanju majke od troje dece?! Skandal trese Belu kuću, Vujović skočio kao oparen: Nikad nisam bio svedok da IZGUBI DECU (VIDEO)