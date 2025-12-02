Karambol! Stanić obećao Milanu PAKAO do kraja rijalitija jer je TUKAO trudne žene, učesnici shvaliti da je Sofija znala celu priču (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću, kako bi prokomentarisao priču Milana Stojičkovića.

- Ništa ništa nije rekao konkretno, nebitne informacije je iznosio, nije bio direktan i upečatljiv da bi mu neko od nas ovde poverovao. Mislim da sve laže, ne mogu da se lažiraju dokazi. Na koji način je koristio žene, uzimao im novce. Meni on zvuči kao žigolo, deluje mi kao muškarac krpelj koji izmuze žene do kraja, pa ih onda pretuče. Sada mi je jasno zašto si se družio sa Stefanom Karićem, zato što ste isti. Ti si tukao svoje trudne žene i nisi se udostojio da kada su zbog tebe izgubile dece, ti si jedan klasičan klošar, slepac, jedno dno dna i ja ću te ovde je*ati u mozak do kraja, kako si ti te žene, ja ću tebe ovde samo psihički - rekao je Uroš.

- Sve je slagao, počevši od toga kada si konkretno i jasno pitao da li je bio oženjen, on je to negirao. Dve i po godine se zabavljao, pa se oženio, pa je nastavio dve godine život sa istom ženom - rekla je Miljana.

- Kad ti uđu Beti i Dragana, je*aćemo te svo troje. Zarad papira se ženiš, dve godine si u braku, ti si jedan slepac, nasilnik - rekao je Stanić.

- Pi*ko jedna, bio si prljav ovde - rekao je Milan.

- Ništa mu ne verujem, koristio je žene za novac, nikada nije imao stalan posao, izdržavale su ga te žene sa kojima je bio. Odlično poznajem profil ovakvih ličnosti. Pomislila sam iskreno da li je gej, jer mi nije jasno zašto nije ostvaren kao otac i zašto nema svoju primarnu porodicu. Sve me je slagao u Odabranima, uopšte nije pričao o trudnim ženama, da je bio oženjen, nije znao ni pol deteta. Ovom čoveku ništa nije sveto na ovom svetu, istina je i da je ostavio pismo i da je njegov rukopis - rekla je Miljana.

- Ima mnogo nelogičnosti u svemu što je pričao. Izgubiti dete sa nekim, to su velike traume i ne možeš da se ne setiš. Druga stvar koja mi daje sumnju na sve da ovo nije istina, a to je što je rekao da Karić nije znao za sve ovo. Da on ne zna da si ti izgubio dva deteta sa dve žene - rekao je Bebica.

- Kao što je došla do Aneli, kao što je došla možda i do Sofije, ona će da uradi sve da naškodi, jer nisam sa njom - rekao je Milan.

Autor: Nikola Žugić