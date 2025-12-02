PONOVO NA DNU: Terza obrisao patos Sofijom, dokazao da je pikirala Milana zbog priče! Milan uleteo u crveno, pa progovorio: Sama je zakazala abortus... (VIDEO)

Haos!

U toku je "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi.

- Ti braniš nešpto što je neodbranjivo. Birala si ga jer si sve znala. Smeje ti se iza leđa - rekao je Terza.

- Sofija ga je tipovala. Milan nije nimalo naivan. Da Sofija postavi pitanje na igri istine da li je nekad bio oženjen... Misliš da MIlan nije znao da Sofija zna sve, znao je - rekla je Matora.

- To nije ništa novo za nju, ona to radi svake godine - rekao je Bebica.

- Ja sam ispravan i mene zabole. Ja sam znao - rekao je Milan.

- Milan je zano da Sofija zna i pokušao je ovo da sakrije i da mulja. Najbitnija je situacija za dete. Deluje mi da želiš da izbegneš to. Rekao si da je tvoja devojka u stanju sve da uradi, ne znam zašto se sad čudiš. Vidim da je večeras pokušao, nije znao koliko imaš dokaza. Pokušao je da vrda i da opipava teren. Ne verujem da je Beti luda i da pismo ne postoji. Nijedan portal neće da objavi to dok se ne proveri - rekla je Matora.

- Ja u životu nijedno pismo nisam pisao ni Beti ni Dragani - skočio je Milan.

- Do kraja ću da je komentarišem - skočio je Terza.

- Meni se dečko dopada, ne interesuje me prošlost - rekla je Sofija.

- Ovo je jedina osoba koja njega brani, a svi smo zgroženi! - rekao ej terza.

- Mene su prošle sezone napadli svi, njega nećete. Raspitaj se o prošlosti svoje Teodore - rekla je Sofija.

- Ja Teodorinu prošlost znam! - rekao je Bebica.

- Ti imaš hrabrost da komentarišeš Milana? - vikala je Sofija.

- Ti si ga namestila, sedi dole ku*vo! - rekla je Boginja.

- Ti sve vidiš, a ništa ne preduzimaš, ko te je*e sad! Ovde sam ti ja drug i prijatelj, a ti si pokazala kakava si. Namestila si Karića - rekao je Terza.

- Svi znamo da je Sofija upla pikirana na njega zbog ove priče. Njemu nije žao što je izgubio dvoje dece nego što je bio sa tim devojkama - rekao je Asmin.

- Je l' tebe Aneli terala da ona abortira? Štitio bih svaku svoju devojku. Kad me pitao nisam želeo ništa da pričam o njima... Ona je sama zakazala abortus, a ja sam je vozio da njeni roditelji saznaju - vikao je Milan.

- Od kog stresa je ona izgubila dete? - pitao je Terza.

- Nije je zanimalo dete, letela je, a imala je rizičnu trudnoću, pila je - rekao je Milan.

- Ti opet hoćeš takvu - rekla je Jovana.

Autor: A.Anđić