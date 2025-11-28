Ona je u svakom odnosu treća: Maja priznala sve o muvanju sa Lukom, Miljana iskoristila priliku da obriše patos sa njom (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Dačo Virijević govori Aneli Ahmić da se Maja Marinković igra sa Lukom Vujovićem.

- Meni su neke stvari sada apsolutno jasne. Mene nijedna muškarac ne interesuje! Ja sam Luki jasno rekla moje mišljenje. Slažem se da je srčano i iskreno branio Ahmiće, a mnoge je i radio zarad fanova i sad snosi posledice. Moj stav i moje mišljenje je jasno. Dača nije ništa slagao osim toga da sam ja pokrenula kod Toše. Ja da sam htela da drukam Luku ja bih ga drukala. Ja imam mozak i mene niko ne može da koristi onda kad je njima potrebno - rekla je Maja.

- Asmin te koristi i ti si tu treća - ubacio se Ivan.

- Ti meni možeš biti samo prva, a ne treća - dodao je Asmin.

- Flertovali jesmo, to je istina i on je sam priznao - rekla je Maja.

- Nisam ti rekao da se družimo nego da kao što pričam sa Anitom mogu da pričam i sa tobom. Neću ljubavnu konotaciju - skočio je Luka.

- Meni ne pada na pamet da trčakaram po Pabu, ne treba mi to. Ja hoću da komentarišem realno. Ovo u toaletu jeste tako i ne nameštam te - rekla je Maja,

- Flertovala - dodao je Luka.

- Bilo je obostrano - rekla je Maja.

- Maja je osoba koja izaziva reakcije. Kad vidi da ima reakcije ond ajoš više turira. Istina je da radi neke stvari u inat Aniti - rekao je Dačo.

- Reč neću progovoriti više! - dodao je Luka.

- Rekao je da je samo iskren flert bio sa Majom. Maja je namazana ali je providna za inteligentne osobe. Ona ide sa Filipom kako bi uteraal Teodori i Aniti. Hoće da bude glavna svuda i da pokaže da nijedna veza ovde nije prava - rekao je Dačo.

- Ona u svakom odnosu mora da bude treća! Uspela je da se umeša Teodori i Filipu, u toaletu je uradila što je uradila - rekla je Miljana.

Autor: A.Anđić