Opšta pometnja u Eliti: Sofija saterala Milana u ćošak i tražila mu pred svima da obelodani istinu o bivšoj! (VIDEO)

Takmičari sumnjaju u njega!

U toku je još jedna "Igra istine", Sofija Janićijević postavila je pitanje Milanu Stojičkoviću kako bi pred svima objasnio detalje o bivšoj partnerki.

- Da li si bio prisutan kad ti je devojka ili žena bila u sedmom mesecu trudnoće i kad je imala tu operaciju? Da li si bio pored te devojke i kako je došlo do toga da se bebi i njoj to desi? - pitala je Sofija.

- Nisam bio, ja sam bio na relaciji Beograd Švajcarska, a ona je dolazila na dve nedelje i vraćala se kući jer nije imala papire. Ja zbog posla nisam bio prisutan. Dragana i ja smo bili veza na daljinu i viđali smo se na dve ili tri nedelje, a ja zbog obaveza nisam dolazio u Srbiju. Dosta puta se dešavalo Dragana ugasi telefon na nekoliko dana, svađali smo se. Devojku sam jako voleo, a juče sam bio pod stresom jer nisam mogao da verujem jer je to devojka koju sam jako voleo i štitio. Ja nisam želeo da moji roditelji promene mišljenje o njoj, za sve što je radila i pravila sam je štitio. Ja ću sve da objasnim kako je bilo, dokazaću sve na sudu jer nemam telefon - rekao je Milan.

- Ja sam pitala za to kad je bila sedmi mesec, a oni su i nakon toga nastavili vezu nekoliko godina - dodala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jeste, ja njoj nisam okrenu leđa i voleo sam je više od svega, iako je neke stvari radila na moju štetu. Ja sam gore bio sam u Švajcarskoj, bilo mi je bitno kad smo prošli dosta toga zajedno da joj ne okrenem leđa i da budem uz nju - rekao je Milan.

- Da li si se video sa njom sedam dana pred ulazak? - dobacila je Mina Vrbaši.

- Istina je. Moj brat je video da se ne osećam dobro i da imam potrebu da je vidim opet. Ja nisam bio tu mesec dana, kad je trebalo da uđem u "Elitu" nisam mogao da uđem i da je ne vidim. Tu je nastala naša najveća svađa i rekao sam joj da nisam znao kako da odem od nje i da sam našao način da se sklonim, a ona mi je rekla da će mi se us*ati u život - govorio je Milan.

- Meni ovo deluje da je fejk priča za rijaliti - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sofija, kakve su tvoje namere prema meni? - pitao je Milan.

- Iste kao prvog dana. Valjda si dovoljno zreo da proceniš da nemaš lošu nameru, a ko god da uđe ja ću kao prijatelj da stojim pored tebe. Ako uđe neko ko bi mogao da donese informaciju sama ta osoba će da kaže da li mi se ikad javila i da li je bilo šta izašlo do kad sam ja bila spolja - govorila je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: A. Nikolić

