AKTUELNO

Zadruga

NEOČEKIVANO! Kačavenda plače kao kiša zbog Aneli i Luke, NE MOŽE DA SE SABERE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Potpuno su je rasturili.

Milena Kačavenda bila je naredna učesnica koju je Drvo mudrosti pozvalo u Rajski vrt, a ona je odmah počela da priča o Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Provocirala me je Aneli, šta mi je sve rekla za decu, prvi put sam bila na ivici da prebacim, ali sam se sabrala. Rekla je da će to da radi do zadnjeg dana, onda je nastavila da dobacuje. Nije kao da nisam navikla na to vređanje, ali vraća me na sedmicu, onda sam se iznervirala, polila sam je šejkerom, počela je da provocira: "Udari me", ne znam koju sam samokontrolu sam iskoristila da je ne uhvatim i ne raščerupam, svukla sam joj kofer na pod, nisam ga slomila. Onda je otišla kod Luke žalila se, onda je on došao da provocira i on, osećala sam se baš teško, jedva sam se obuzdala, Janjuš mi je bio tu - rekla je Milena i zaplakala, pa nastavila:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona se svađala se i sa Urošem, a Luka joj je rekao: "Ne svađaj se sa malim, Kačavenda nam je cilj", valjda misle da ću da se diskvalifikujem, nema šanse, ali me je baš poremetilo - rekla je ona kroz suze.

Ona je istakla da neće uspeti da je isprovociraju.

- Jednom rukom bih tukla oboje da je to moguće. Ja niti plačem, niti razmišljam o deci, ništa, ali toliko je bilo jadno, ogavno, gledam kako me promatra, da li može da me isprovocira, sklonila sam se da ne bih sebe dovela u situaciju da im se naj*bem keve. Uleće non-stop. Gledaću da izbegavam sukobe dok se malo ne izduvam. Ovde sam naučila, j*baću im ja mater, ovde naučiš koliko si jak, šta možeš da izdržiš i da istolerišeš - zaključila je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kuknjava par ekselans! Aneli plače kao kiša zbog Luke, ne može da dođe sebi: Boli me... (VIDEO)

Domaći

ANELI SE RASULA U KOMADE! Plače kao kiša zbog Luke: On je mojoj ćerkici posvetio pažnju, to ne mogu zaboraviti! (VIDEO)

Domaći

Plače kao kiša! Aneli jeca u suzama zbog Lukinog ponašanja, Alibaba je ponovo prekinuo (VIDEO)

Zadruga

IZGUBILA SI SE! Dača pokušao da osvesti Teodoru, ona ne može da se sabere zbog Filipa! (VIDEO)

Zadruga

Luka doživeo totalno pomračenje: Ne može da se sabere nakon što ga je Aneli raskrinkala, ona otkrila nove šok detalje! (VIDEO)

Zadruga

PLAČE KAO KIŠA! Aneli završila u suzama zbog Janjuševih uvreda! (VIDEO)