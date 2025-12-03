NEOČEKIVANO! Kačavenda plače kao kiša zbog Aneli i Luke, NE MOŽE DA SE SABERE! (VIDEO)

Potpuno su je rasturili.

Milena Kačavenda bila je naredna učesnica koju je Drvo mudrosti pozvalo u Rajski vrt, a ona je odmah počela da priča o Aneli Ahmić.

- Provocirala me je Aneli, šta mi je sve rekla za decu, prvi put sam bila na ivici da prebacim, ali sam se sabrala. Rekla je da će to da radi do zadnjeg dana, onda je nastavila da dobacuje. Nije kao da nisam navikla na to vređanje, ali vraća me na sedmicu, onda sam se iznervirala, polila sam je šejkerom, počela je da provocira: "Udari me", ne znam koju sam samokontrolu sam iskoristila da je ne uhvatim i ne raščerupam, svukla sam joj kofer na pod, nisam ga slomila. Onda je otišla kod Luke žalila se, onda je on došao da provocira i on, osećala sam se baš teško, jedva sam se obuzdala, Janjuš mi je bio tu - rekla je Milena i zaplakala, pa nastavila:

- Ona se svađala se i sa Urošem, a Luka joj je rekao: "Ne svađaj se sa malim, Kačavenda nam je cilj", valjda misle da ću da se diskvalifikujem, nema šanse, ali me je baš poremetilo - rekla je ona kroz suze.

Ona je istakla da neće uspeti da je isprovociraju.

- Jednom rukom bih tukla oboje da je to moguće. Ja niti plačem, niti razmišljam o deci, ništa, ali toliko je bilo jadno, ogavno, gledam kako me promatra, da li može da me isprovocira, sklonila sam se da ne bih sebe dovela u situaciju da im se naj*bem keve. Uleće non-stop. Gledaću da izbegavam sukobe dok se malo ne izduvam. Ovde sam naučila, j*baću im ja mater, ovde naučiš koliko si jak, šta možeš da izdržiš i da istolerišeš - zaključila je Kačavenda.

Autor: R.L.