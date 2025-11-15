AKTUELNO

Zadruga

Luka doživeo totalno pomračenje: Ne može da se sabere nakon što ga je Aneli raskrinkala, ona otkrila nove šok detalje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skandal!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Lukom Vujovićem, a on je doživeo totalno pomračenje zbog Aneline istine.

- Luka, šta ti kažeš na ovo? - upitao je Darko.

SKANDAL NAD SKANDALIMA! Aneli priznala da ju je Luka TUKAO, nastao muk u Beloj kući: Ovo su svi detalji (VIDEO)

- Ma da evo jesam je bez razloga tukao - rekao je Luka.

- On je mene čupao za kosu i vukao po podu, ne možeš me izmanipulisati i rekla sam sve što mi je na duši - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si šokiran i frapiran svim ovim što je Aneli iznela o vašem odnosu koji je vaša katastrofa? - upitao je Darko.

- Ovo je za mene toliko bolesno jer nijednoj devojci nisam pružio koliko sam njoj. Istina je za to na moru, a kada sam se vratio u stan samo sam pustio audio da je snimam da može da me ubedi u svoje laži - rekao je Luka.

To ti je fetiš: Aneli zaurlala na Luku i brutalno mu zapušila usta, on se pere od snimanja njihovog intimnog odnosa! (VIDEO)

- U jednom momentu sam išla na Dedinje i posvađali smo se, a ja sam gledala pravo i kad sam mu nešto izgovorila, on je rekao: ''Ajde ponovi šta si rekla'' i videla sam da je stavio telefon sa strane da me snima. Krenula sam da histerišem i on se nakon deset minuta zakleo da me snimao - rekla je Aneli.

- Ja znam da ona snima krišom Asmina i da sve što se dešava je snimanje, a mene napadaju da je ostavljam samu. Ja uđem u stan i snimim je, sve od a do š imam zabeleženo audio snimak. Parkiram se kod Dedinja gde me ona psuje i ja joj kažem: ''Snimao sam te'' da vidi kako se ponašala - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona tebe us*rava, a ti je braniš - rekao je Terza.

Aneli se raspala na komade: Luka pokušava da zataška istinu o intimnom snimku sa Ahmićevom, ona odlučila da progovori (VIDEO)

- Lažovu jedan, klošarko odvratna - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

