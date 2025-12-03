AKTUELNO

Zadruga

Ja mu to nikad ne bih uradila: Sofija bez dlake na jeziku dala sud o haosu Mine i Terze, zbog ovoga je sigurna da između njih NEMA LJUBAVI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Surovo iskrena!

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihovi naredni gosti su Sofija Janićijević i Milan Stojičković.

- Što se tiče Milana i mene mi smo u drugarskom odnosu. Šta god da se desi ja ću da budem uz njega kao prijatelja. Terza je komentator, sve dobro komentariše i ima pravo da komentariše i ovu temu - rekla je Sofija na samom početku.

- Kako bi ti komentarisala Terzinu temu? - pitao je Bora.

pročitajte još

Au, ovo je bolelo: Anđelo unakazio Anitu posle vrele akcije sa Filipom, Alibaba dokrajčio nju i Minu! (VIDEO)

- Terza nije zagrejan za Minu jer ja znam njegove reakcija kad je on baš zaljubljen i kako to puca. Svađa sa Urošem ne znam šta bi mi uradio kad je imao svađe sa mnom, a sad tako nije uradio kad je Mina bila u pitanju. On mene nikad nije uvredio, a između njih pucaju uvrede. Za mene to nije cvetanje ljubavi. Ja mu to nikad ne bih uradila. Momci su dolazili, gledali su me, znamo kako je reagovao, a ja povoda nisam davala i zato se na mene nikad nije ljutio - pričala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa Terzom se nikad ne zna, ne znam da li oni sad tvrde pazar i ne bih da pričam u njihovo ime, ali mi idu jedno uz drugo - rekao je Milan.

pročitajte još

Otvorili sve karte: Mina i Viktor progovorili o svom odnosu! Priznali da li ima simpatija i otkrili da li će ući u vezu! (VIDEO)

- Bitno je da moja mama zna gde su moje emocije, a tebi Fićo hvala na predstavi jutros. Baš je bilo interesantno. Ja sam gledala u ogledalu, a svi su stajali iznad vas - dodala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pomrsila konce, a ništa nije uradila! Sofija s osmehom dala sud o odnosu Mine i Terze, evo da li se bude STARE VARNICE (VIDEO)

Zadruga

Alibaba da pošalje šampanjac, a ona neka nazdravi za svoju propast: Anđela bez dlake na jeziku urnisala Aneli zbog pomirenja sa Đedovićem! (VIDEO)

Domaći

Bez dlake na jeziku! Marija Kulić za Pink.rs oštro osudila Miljaninu ponovnu vrelu akciju sa Mateom, pa se osvrnula na novac koji njena ćerka duguje I

Zadruga

Ne bih se pomirila s njim: Miona priznala Aniti nasamo da se nikad ne bi vratila Krofaku! (VIDEO)

Domaći

Nikakva je prijateljica Staniji: Mina razotkrila sve detalje muvanja Maje i Alibabe, pa nikad žešće urnisala Teodoru i Bebicu! (VIDEO)

Zadruga

'JA ZNAM MNOGE STVARI O NJIMA!' Bojana Pavlović otkrila da li je sa Anđelom zbog ucene, progovorila o tajnama koje zna o porodici Šparavalo, pa Slađa