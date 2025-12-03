Ja mu to nikad ne bih uradila: Sofija bez dlake na jeziku dala sud o haosu Mine i Terze, zbog ovoga je sigurna da između njih NEMA LJUBAVI! (VIDEO)

Surovo iskrena!

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihovi naredni gosti su Sofija Janićijević i Milan Stojičković.

- Što se tiče Milana i mene mi smo u drugarskom odnosu. Šta god da se desi ja ću da budem uz njega kao prijatelja. Terza je komentator, sve dobro komentariše i ima pravo da komentariše i ovu temu - rekla je Sofija na samom početku.

- Kako bi ti komentarisala Terzinu temu? - pitao je Bora.

- Terza nije zagrejan za Minu jer ja znam njegove reakcija kad je on baš zaljubljen i kako to puca. Svađa sa Urošem ne znam šta bi mi uradio kad je imao svađe sa mnom, a sad tako nije uradio kad je Mina bila u pitanju. On mene nikad nije uvredio, a između njih pucaju uvrede. Za mene to nije cvetanje ljubavi. Ja mu to nikad ne bih uradila. Momci su dolazili, gledali su me, znamo kako je reagovao, a ja povoda nisam davala i zato se na mene nikad nije ljutio - pričala je Sofija.

- Sa Terzom se nikad ne zna, ne znam da li oni sad tvrde pazar i ne bih da pričam u njihovo ime, ali mi idu jedno uz drugo - rekao je Milan.

- Bitno je da moja mama zna gde su moje emocije, a tebi Fićo hvala na predstavi jutros. Baš je bilo interesantno. Ja sam gledala u ogledalu, a svi su stajali iznad vas - dodala je Sofija.

Autor: A. Nikolić