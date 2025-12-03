Seče jezikom kao sabljom: Kačavenda u par poteza unakazila sve parove iz Bele kuće! (VIDEO)

Surovo iskrena!

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihov naredni gost bila je Milena Kačavenda koja je dala sad o spajanju bivših parova u Beloj kući.

- Meni je sve to katastrofa, jedino razumem Bebicu jer znamo kakav je on. Teodora mi je pala u očima na svaki mogući način. Luka i Aneli klasičan rijaliti. Ja živim za momenat da se desi neka ljubav. Sara i Luks mi deluju najrealnije, njima je stvarno gotivno. Nema realnih parova, sve je fujčina teška. Teodora je imala dve sezone da popravi Bebicu, ali ako bude dobar frajer ima šansu da ga više ne vara. Ona je dobila neki gas, nismo mi ti koji su razj*bali odnos, skidanje krivice nema. Ako joj se Filip stvarno dopadao ona nije reagovala kad je trebalo, ali više nisu ni bitni. Svi su blameri i ova sezona za sad puna fejk ljubavi i fejk veza. Nema vatre kad se svađaš, goriš, voliš - govorila je Milena.

