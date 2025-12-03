Blamantno ponašanje, ne zna gde udara: Urošu popustile kočnice, kao nikad napljuvao Anitu zbog vrele akcije sa Filipom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihov naredni gost bio je Uroš Stanić koji je prvo komentarisao ponašanje Anite Stanojlović.

- Anita ove godine igra rijaliti i nije iskren. Ponašanje joj je blamantno. Ona je ušla s pričom za Filipa, pa su joj se vratile emocije prema Anđelu, pa se muvala sa Asminom, pa je htela vezu sa Lukom, a onda se vratila na Filipa. Ona nije imala ovako katastrofa postupke kao sada. Mislim da se pogubila, da ne zna gde udara i da joj je bitno samo da bude tema. Anita ima s*ksualne odnose sa osobom koja sa njom ne vidi perspektivu jer ima dete. Ona sebe ponovo gazi i ponižava, ulazi u odnos za koji zna da je lakrdija. Meni je Filip isto folirant, ali Anita je majka. Za Anđela sam govorio da nije voleo Anitu, ali ako je ona volela Anđela nije dopustivo da radi ovakve stvari. Anđelova reakcija mi je katastrofa i ovi diplomatski odgovori. Njegovo prijateljstvo sa Filipom je fejk - pričao je Uroš Stanić.

- Mina i Terza? - pitao je Bora.

- Poznato je da ona menja partnere. Mislim da joj Viktor neće biti poslednji. Od početka sam govorio da je veza Mine i Terze lakrdija. Mina se muvala sa Asminom, bio joj je preči, a sad je Terzi Sofija preča. Terza je ušao da juri k*rva, umesto da se bazira na majku svog deteta id a bude Barbari dobar otac. On pravi rođendanske proslave, pravi fešte, umesto da pomogne Milici i Barabari. On više razmišlja o k*rvama nego o svom detetu. Ovde su svi bolesni donosi i blamantni - nastavio je Stanić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić