AKTUELNO

Zadruga

Blamantno ponašanje, ne zna gde udara: Urošu popustile kočnice, kao nikad napljuvao Anitu zbog vrele akcije sa Filipom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihov naredni gost bio je Uroš Stanić koji je prvo komentarisao ponašanje Anite Stanojlović.

pročitajte još

Samo s*ks, ništa veza: Filip neće da mu Anita bude devojka, ona rešila da pristane na sve! (VIDEO)

- Anita ove godine igra rijaliti i nije iskren. Ponašanje joj je blamantno. Ona je ušla s pričom za Filipa, pa su joj se vratile emocije prema Anđelu, pa se muvala sa Asminom, pa je htela vezu sa Lukom, a onda se vratila na Filipa. Ona nije imala ovako katastrofa postupke kao sada. Mislim da se pogubila, da ne zna gde udara i da joj je bitno samo da bude tema. Anita ima s*ksualne odnose sa osobom koja sa njom ne vidi perspektivu jer ima dete. Ona sebe ponovo gazi i ponižava, ulazi u odnos za koji zna da je lakrdija. Meni je Filip isto folirant, ali Anita je majka. Za Anđela sam govorio da nije voleo Anitu, ali ako je ona volela Anđela nije dopustivo da radi ovakve stvari. Anđelova reakcija mi je katastrofa i ovi diplomatski odgovori. Njegovo prijateljstvo sa Filipom je fejk - pričao je Uroš Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mina i Terza? - pitao je Bora.

pročitajte još

Ja mu to nikad ne bih uradila: Sofija bez dlake na jeziku dala sud o haosu Mine i Terze, zbog ovoga je sigurna da između njih NEMA LJUBAVI! (VIDEO)

- Poznato je da ona menja partnere. Mislim da joj Viktor neće biti poslednji. Od početka sam govorio da je veza Mine i Terze lakrdija. Mina se muvala sa Asminom, bio joj je preči, a sad je Terzi Sofija preča. Terza je ušao da juri k*rva, umesto da se bazira na majku svog deteta id a bude Barbari dobar otac. On pravi rođendanske proslave, pravi fešte, umesto da pomogne Milici i Barabari. On više razmišlja o k*rvama nego o svom detetu. Ovde su svi bolesni donosi i blamantni - nastavio je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne treba mi to i neće se ponoviti: Maja menja ploču sa Filipom, otkrila kako je Alibaba zbog nje nasamrio Anitu! (VIDEO)

Zadruga

Ove reči bi dokosurile Bebicu: Teodora priznala sa je zagrljaj sa Filipom bolji od svega! (VIDEO)

Domaći

Kad odluči koga želi... Anita otpisala Luku, samo sa Filipom želi ljubavnu vezu! (VIDEO)

Zadruga

Ti si preljubnica: Maja pred Filipom zakucala Teodoru za dno! (VIDEO)

Zadruga

Ovde ljudi nemaju empatije: Maja urnisala društvo koje je krkalo na Bebičinoj veridbi, a sad Teodoru podržava sa Filipom! (VIDEO)

Zadruga

HAOS ZA CRNIM STOLOM! Munja ne zna gde udara, žestoko PONIZIO Stefani i potkačio Uroša, pa dobio povratnu: On ne priča o detetu, NEMA INICIJATIVU za K