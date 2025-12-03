Vrelim telom joj oduzima dah: Ovaj takmičar Mini Vrbaški totalno pomutio um, Terze se previše zasitila! (VIDEO)

Palo priznanje!

Mina Vrbaški šaputala je sa Anitom Stanojlović dok se šminkala i spremala za emisiju, te joj je tom prilikom otkrila da se prezasitila Borislava Terziće Terze, kao i da joj je Viktor Gagić najzgodniji muškarac u kući.

- Prezasitila sam se i Terze i njegovih reči, svega nekako - otkriva Vrbaški.

- Ja se sećam da si ti njemu davnih dana skrenula pažnju šta da popravi - rekla je Anita.

- Vidi ga Viktor, a dobro je građen i to najbolje u kući - dodala je Mina i nasmejala se.

- Pa dobro, meni je Filip - odgovorila je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić