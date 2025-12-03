AKTUELNO

Zadruga

Vrelim telom joj oduzima dah: Ovaj takmičar Mini Vrbaški totalno pomutio um, Terze se previše zasitila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Palo priznanje!

Mina Vrbaški šaputala je sa Anitom Stanojlović dok se šminkala i spremala za emisiju, te joj je tom prilikom otkrila da se prezasitila Borislava Terziće Terze, kao i da joj je Viktor Gagić najzgodniji muškarac u kući.

pročitajte još

Srećan dan za Asmina Durdžića: Na adresu Bele kuće stigli specijalni paketi! (VIDEO)

- Prezasitila sam se i Terze i njegovih reči, svega nekako - otkriva Vrbaški.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se sećam da si ti njemu davnih dana skrenula pažnju šta da popravi - rekla je Anita.

pročitajte još

Blamantno ponašanje, ne zna gde udara: Urošu popustile kočnice, kao nikad napljuvao Anitu zbog vrele akcije sa Filipom! (VIDEO)

- Vidi ga Viktor, a dobro je građen i to najbolje u kući - dodala je Mina i nasmejala se.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa dobro, meni je Filip - odgovorila je Anita.

pročitajte još

Instant karma!? Anita se prevrnula kad je Teodora nahvatala nju i Đukića u Bebičinom krevetu: Anđelova reakcija sve zbunila (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Neće se dobro provesti: Luka priznao da mu Maja nije bila inat, Aneli prebledela od muke! (VIDEO)

Zadruga

Nikad se nismo voleli, ali smo se uvek poštovali: Mića priznao da su on i Đedović u tihom ratu, pa Matoroj održao lekciju za pamćenje! (VIDEO)

Zadruga

Nora bi sad imala brata ili sestru: Aneli zažalila što Janjušu nije rodila dete! (VIDEO)

Zadruga

'ZA ŠEST MESECI MOŽE SVAŠTA DA SE DESI!' Munjez ponovo otvorio PANDORINU KUTIJU, pa priznao EMOCIJE prema Aneli, ona mu uzvratila: Možda se ZALJUBIO u

Zadruga

Ena Čolić ipak zavidi Anđeli Đuričić: Priznala da bi volela da bude kao ona, o takvom karakteru je sanjala ceo život! (VIDEO)

Zadruga

PRIZNAO DA SU IMALI SE*S! Miona uspela da izbaci Ša iz takta, on došao do tačke pucanja, pa izneo detalje njihovog intimnog odnosa! (VIDEO)