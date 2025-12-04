Bruka: Anđelo zgrožen Anitinom vrelom akcijom na njegove oči, žestoko je opljuvao! (VIDEO)

Šokiran!

Anđelo Ranković porazgovarao je s Borislavom Terzićem Terzom o intimnom činu Anite Stanojlović i Filipa Đukića koji se desio na pola metra od njega, a potom je i istakao koliko je zgrožen.

- Nije poenta da li je moralno sa Filipove strane, već je fora ona koja priča da sam joj ja najveća ljubav i da sam je uništio. Od septembra do maja me terorisala i do pre četiri meseca sam bio njena najveća ljubav, a onda se posle četiri meseca j*bala pored mene - rekao je Anđelo.

- Svi su gledali, bruka. Ti si bio u sendviču - rekla je Boginja.

- Sačuvaj Bože - dodao je Ranković.

Autor: N.Panić