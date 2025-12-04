AKTUELNO

Ne želim da majka mog deteta ode u rikverc: Alibaba priznao da će uvek stajati uz Aneli, Nerio i Hana zaurlali iz petnih žila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pala im roletna!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanja za Hanu Duvnjak.

- Ne dopusti da te Asmin prepada i da ti priča šta da radiš, samo pričaj svoju istinu - glasilo je pitanje.

- Neće nas niko zaustaviti da pričamo, ja ću tek da pričam o njenoj sestri koja je kolima htela da pregazi dečaka od 13 godina - rekla je Hana.

- Ja neću da ona vrši psihičko nasilje nad mojom porodicom, izmišlja laži i razne stvari. Ja više psihički ne mogu da izdržim i pomišljam na svakakve stvari zbog nje. Raspadam se - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako se u tom raspadu onako s*ksaš u hotelu? - upitao je Milan.

- Ja ću da radim šta hoću, a meni suicidne misli padaju na pamet - rekla je Aneli.

- Ovo je klasično igranje žrtve - rekao je Nerio.

- Ja sam svaki dan sve gore i gore, mršavim. Nalazim se u psihičkoj krizi - rekla je Aneli.

- Ja nisam hteo da zaplašim njih dvoje već da pomognem Aneli jer je psihički loše. Ona je majka mog deteta i ne želim da ona ode u rikverc - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što si se na Neria izdrao, a na Luku nisi? - upitala je Hana.

- Jer se Nerio mešao u svađu nje i Aneli, onda ću se umešati i ja. Ti pričaj o Siti, nemoj da mešaš Aneli - rekao je Alibaba.

- Mi ne krivimo nju zbog Site nego jer brani neodbranjive stvari - rekao je Hana.

- Pa ko ne bi branio sestru? Slažem se s tobom, ali je istinu ti kažem - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

