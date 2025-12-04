Šok i neverica! Kačavenda iznela svoja saznanja o muvanju Luke i Site Ahmić, nastao MUK u Beloj kući (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Milana Stojičkovića.

Dečko zašto se čudiš što se Luka izdao, to je poznato od prošle sezone? On vređa devojke od drugara, da izdaje drugove, lažno optužuje ženu kojoj uzimaju decu i muva se sa sestrom od verenice, čemu se ti nadaš?

- Ovde svako priča za sebe, ja njega poznajem samo dva meseca. Rekao mi je da se držimo i to je to, videćemo. Ja ne zameram ljudima, svako priča o sebi. Ja sam drug njemu i većini ljudi - rekao je Milan.

- Lagao sam, nikad nisam bio sa tom devojkom. Ne znam kad sam vređao Minu, Sofiju i ne znam kada bih uvredio devojku koja je sa Milanom. Ona je rekla da nikad ne bi bila sa njim. Za Situ je takva glupost. On mene poznaje dva meseca, a da me poznaje druže, drugačije bi odgovorio. Mene i Terzu nikad takva pitanja nisu pogađala. Vreme, mesto i prostor su nas spojili. Međuljuski odnos se grani na osnovu samopoštovanja, a mi to nismo prešli - rekao je Luka.

- O toime se ovd ećuti. Znam da postoji priča da su se oni mutili i muvali. On je Aneli mnogo manje branio nego Situ. Oni su milana podcenili, nije se mešao i gurao. Luka nikome nije prijatelj ovde. Kada je ušao rekao mi je čij je prijatelj, a onda mi je sr*o po glavi prvi. Sa muškarcima spušzta lopte i ćuti kao miš - rekla je Milena.

- Luka ne gleda Milana za prijatelja, nego mu je sagovornik. Vređao je moju tadašnju devojku - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić