Doživeo pomračenje: Luka pobeseno kad je Aneli napljuvala njegovu majku, ovako neće smeti da se ponaša (VIDEO)

Haos!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Anastasiju Brčić.
Šta će ćaća reći što spavaš pored golog Muarata, a Bori si probila glavu da obuče majicu?
- On nije spavao u mom krevetu, a ima pravo da spava kako hoće - rekla je Anastasija.
Ivane, zašto ne uzmeš Leu kada je Biljana izbacila iz kuće da ne bi imala ništa Anelino pored sebe?
- Uzeo sam je! - rekao je Ivan.
- Ona je jedna glumica i režiseš - rekla je Aneli.
- Nemoj o majci da pričaš ovako! Ne dozvoljavam - rekao je Luka,.
- Paljba, ovo je moje mišljenje - rekla je Aneli.
- Onda si ti došla u hotel jer si glumica - rekao je Luka.
Autor: A.Anđić