Doživeo pomračenje: Luka pobeseno kad je Aneli napljuvala njegovu majku, ovako neće smeti da se ponaša (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Anastasiju Brčić.

Šta će ćaća reći što spavaš pored golog Muarata, a Bori si probila glavu da obuče majicu?

- On nije spavao u mom krevetu, a ima pravo da spava kako hoće - rekla je Anastasija.

Ivane, zašto ne uzmeš Leu kada je Biljana izbacila iz kuće da ne bi imala ništa Anelino pored sebe?

- Uzeo sam je! - rekao je Ivan.

- Ona je jedna glumica i režiseš - rekla je Aneli.

- Nemoj o majci da pričaš ovako! Ne dozvoljavam - rekao je Luka,.

- Paljba, ovo je moje mišljenje - rekla je Aneli.

- Onda si ti došla u hotel jer si glumica - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić