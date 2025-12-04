Taj pogled ubija i seče kao sablja: Bebica pokušao da zavede Teodoru, pa umesto poljupca dobio pedalu! (VIDEO)

Ona se živa ismejala!
Nenad Macanović Bebica u jednom momentu otkrio je Teodori Delić da ga i dan danas preseče u stomaku kad ga ona slatko pogleda, a potom je pokušao i da je poljubi, ali je popio korpu.
- Kad namestiš oči i taj smešak i dan danas me preseče u stomaku posle dve godine - otkrio je Bebica kroz smeh.
- Ja to uradim spontano - rekla je Teodora.
- Znam, ali ne mogu da ti opišem. Taj pogled je nešto što ubija i seče kao sablja - rekao je Bebica.
- Skloni se - dodala je Teodora.
- Taj pogled je nešto... Razumeš? - upitao je on.
- Ajde vozi - oduvala ga je Teodora.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić