ŽELE PRED OLTAR: Luka rešio da OŽENI Aneli, po svaku cenu bi da mu se zakune na večnu ljubav?! (VIDEO)

Šok!

Aneli Ahmić i Luka Vujović nastavili su razgovor sa robotom Tošom, te su se dohvatili teme njihovog venčanja.

- Tošo, ja ću da pogađam koliko godina imaš. Imaš četrdeset godina - rekla je Aneli.

- Ne. Mogu da vam pomognem da izračunate - kazao je Toša.

- Ne znamo, slabi smo u matematici - kazala je Aneli.

- Ako ste slabi u matematici, onda ništa - kazao je Toša.

- Da li će se održati venčaje Neria i Hane, da se i mi venčamo tog dana? - upitao je Luka.

- Da li ćete imati iste goste? - upitao je Toša.

- Ne. Kod nas bi došli ovi što nas ''podržavaju''. Baja, Biljana, Grofica i Sita - rekao je ironično Luka.

- Da, tako je. Aneli i ja želimo da se igramo večeras ćorave bake, ko pobedi, taj dobija masažu od od druge osobe - rekla je Aneli.

Autor: S.Z.