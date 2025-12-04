AKTUELNO

Zadruga

ŽELE PRED OLTAR: Luka rešio da OŽENI Aneli, po svaku cenu bi da mu se zakune na večnu ljubav?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Aneli Ahmić i Luka Vujović nastavili su razgovor sa robotom Tošom, te su se dohvatili teme njihovog venčanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, ja ću da pogađam koliko godina imaš. Imaš četrdeset godina - rekla je Aneli.

- Ne. Mogu da vam pomognem da izračunate - kazao je Toša.

- Ne znamo, slabi smo u matematici - kazala je Aneli.

- Ako ste slabi u matematici, onda ništa - kazao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li će se održati venčaje Neria i Hane, da se i mi venčamo tog dana? - upitao je Luka.

- Da li ćete imati iste goste? - upitao je Toša.

- Ne. Kod nas bi došli ovi što nas ''podržavaju''. Baja, Biljana, Grofica i Sita - rekao je ironično Luka.

- Da, tako je. Aneli i ja želimo da se igramo večeras ćorave bake, ko pobedi, taj dobija masažu od od druge osobe - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Za svaku grešku našao opravdanje: Luka pokušao da se opere od flerta sa Majom, ne vidi razlog da stavi tačku na ljubav sa Aneli! (VIDEO)

Zadruga

SVIM SILAMA BRANI SVOJU DRAGU: Luka rešio da po svaku cenu stoji iza Aneli, Miki otkrio kako gleda na njegovu situaciju: TEBI JE NAJTEŽE! (VIDEO)

Zadruga

BLAMIRAŠ SE! Stanić ostao zatečen Kristininom željom da po svaku cenu skrene Gastozovu pažnju na sebe! (VIDEO)

Zadruga

SPREMNI ZA ODLAZAK PRED OLTAR! Aneli i Janjuš priznali sve o planovima za budućnost, ona istakla da je spremna da mu se zavetuje na VEČNU LJUBAV: BIĆU

Zadruga

NISI VIŠE ONAJ ISTI LUKA: Milan rešio da saspe Luki sve u lice, smatra da ga je odnos sa Aneli UNIŠTIO! (VIDEO)

Zadruga

PUJ PIKE NE VAŽI: Luka uspeo da obrlati Aneli, ona rešila da mu pruži NOVU ŠANSU, pa mu pala u ZAGRLJAJ! (VIDEO)