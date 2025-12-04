AKTUELNO

Zadruga

Aneli i Luka ponosni što su progutali sve uvrede: Ubeđeni da Dačo priželjkuje njihov sunovrat (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Aneli Ahmić.

Kome najviše smeta što ste se pomirili?

-Dača mi uvek govori da sam blam i za njega mogu reći. U globalu svim ljudima koji su nas negativno komentarisali. Ako počenemo od Asmina i Terze - pričala je Aneli kroz smeh.

- Ja znam da je Bebica najsrećniji jer ima nade i za njihov odnos. Robin recimo, on je najveća podrška od Janjuša - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da nema više prostora za blamiranje - rekao je Janjuš.

- Šta koga boli ona stvar da li će biti zajedno - rekao je Asmin.

- Tebi ne smeta - rekao je Luka.

- Ja ću prvi da podržim njihovu vezu ako se normalno slažu i ako su ovakvi - rekao je Asmin.

- Nisam ja ljubomoran na njihovo pomirenje, samo mi neke stavri nisu jasne. Ona je meni drugačije stavri pričala i to nije bilo tako. Mislim da je ovo veliki inat Anelin. Vrlo je simptomatić - rekao je Dačo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A.Anđić

