Shvatila da ide u kanal: Milan se zapleo u svojim lažima o verenici, Sofija brže-bolje izabrala distancu od njega (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Sofiju Janićijević.

Da li planiraš da uđeš u vezu sa Milanom i da li veruješ u njega?﻿﻿﻿﻿﻿

- Ne planiram da uđem ni sa jednim ovde. Ne želim vezu, želim da se družim i upoznajem ljude. Udaljiću se jer mi ne trebaju priče i nametanje veza. Imam obećanje koje sam dala porodici. Dok ne čujem drugu stranu ja mu verujem i smatram da je istina. On krene da priča o delom događaju i nije jasan, ne odgovara konkretno. Recimo bilo je pitanje za bebu, a on je odgovorio da su ljudi pravili face, da bi se ispostavilo da su oni nastavili vezu i to menja priču - rekla je Sofija.

Milane, ispričaj svoju stranu priče o verenicu.

- Oni nek pričaju o sebi, ja ću pričati sa advokatom. Nisam se spetljao u priči, ja sam uvek štitio svoje bivše devojke. Ja sam u besu izgovorio svašta - rekao je Milan.

- On i ja mnogo pričamo o ovim stvarima da ne bi ispao najgori na svetu. Ja da sam na njegovom mestu sad bih odgovorila - rekla je Sofija.

- Ovo je druga priča sad. Upetljao se u mnogo stvari i sad ne zna šta bi rekao. Deluje mi kao da je Sofija bitan faktor između njih. Kao da ti nejga sama ispituješ i želiš da saznaš - rekao je Janjuš.

- Upetljao se u svojim lažima i pričama. Sada se izvlači i traži advokate da bi ga on usmerio, samo ovde nema informacija iz spoljnog sveta. Ne može da ponovi istu priču jer se ne bi poklopile. Sofija se previše petlja i glumi mu drvenog advokata - rekao ej Uroš.

Autor: A.Anđić