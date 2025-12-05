Od danas sam za vas vazduh: Maja sklopila sve kockice, pa na brutalan način odjavila Alibabu i Aneli! (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni snimak, a takmičari "Elite" su imali priliku da vide kako Aneli Ahmić i Asmin Durdžić razgovaraju u izolaciji.

- Ja sam odlično shvatila klip, nisam glupa, a ni luda. Stojim pri svom stavu i zaključku da su mene hteli da nasankaju i da moju reputaciju unize da bih dokazali neke stvari. Od danas nemam nikakvu komunikaciju. Hvala Bogu da je pušten ovaj klip jer sam ja bila u bolnici dva dana. Komunikacija od danas sa njim i sa njom više ne postoji. Ja svaki put kad sam sa Lukom komentarisala rekla sam Aneli, dečko ništa loše nije radio, a na kraju krajeva nisu bili zajedno i govorili su da se nikad neće pomiriti. Ja ne mislim da me je on koristio. Ja sam rekla u pušionici da me ne bi čudilo u julu da bude srećan kraj - pričala je Maja.

- Majo, deluje kao da si se zaljubila, a da se ograđuješ jer si saznala. Ti kao da hoćeš da se ogradiš od njega - dodala je Aneli.

- Gluva nisam, niko ne može da me razuveri kad sam klip čula svojim ušima. Ja sam Asminu milion puta rekla da te igrice može sa nekim drugim, ali sa mnom ne. Svaka normalna osoba bi spustila loptu zbog deteta, ali ko god da je rekao da bi se ko zna šta desilo da nema kamera to je živa istina. Ja sam od danas za njih vazduh. Ne volim lažne ljude, ne volim igrice. Smatram da je spletkarenje kad Dača mene komentariše, a on me kao brani. Ja sam od danas vazduh. Na kraju krajeva Luka je opet ispao j*bena stranka, ali ko te šiša jer sam biraš kako živiš - dodala je Marinkovićeva.

