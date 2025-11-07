Smislio paklenu taktiku: Dača shvatio da Maja otkida na Alibabu, pa sklopio kockice kako da je još više izludi! (VIDEO)

Sve mu preneo!

Asmin Durdžić šaputao je sa Dačom Virijevićem o Maji Marinković i sve vreme govorio kako je ona odlepila za njim dok je, kako Alibaba kaže najveću ljubomoru pokazala kada je on otišao sa Anitom Stanojlović u šetnju.

- Anita došla po mene i kaže: ''Ajde, čekam te sve vreme'', a njoj pala vilica. Odmah mi je rekla: ''Idi, idi, imaš posla'' - rekao je Alibaba.

- Jao, zašto se ne odvoji od tebe zbog drugarice Stanije? Sve vreme se smeje i provocira, sve je jasno. Poremetio si je skroz, ne zna šta će. Ona sad nije sigurna u tebe i zato razmišlja šta da radi i čeka vreme. Moraš sad da je ignorišeš što više, što znači da joj posvetiš deset minuta pažnje i onda deset sati ignora - rekao je Dača.

- To i radim - odgovorio je samouvereno Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić