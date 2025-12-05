On je devojka u ovoj vezi: Mića zapenio na Luku Vujovića, ovako ga do sad niko nije isponižavao! (VIDEO)

Surovim rečima mu opalio šamarac realnosti!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni snimak, a takmičari "Elite" su imali priliku da vide kako Luka Vujović sa Filipom Đukićem priča o Aneli Ahmić.

- Ja sam rekao da je napolju drugačija i da je razumem u određenim situacijama jer je mnogo toga prošla u životu - rekao je Luka.

- Ništa zanimljivo nisam čula da bi me to potreslo - dodala je Aneli.

- Filipe, da li je on svestan da je ovde donji? - pitala je voditeljka.

- Jeste. Ja nikad više ne bih bio u takvom odnosu. Nisam imao snage da presečem, uvek sam popuštao, tako isto i on. Ja jednostavno kao muškarac je trebalo da stanem iza onoga što mislim da treba. Mi kad smo se pre družili nije bio takav, ribe su trčale za njim i bilo je kako on kaže. Njega je možda sve ovo pojelo. Ovde je zaj*bano ima mnogo ljudi, neko je labilan i povodljiv. Što se tiče Aneli i Luke najveći problem je nepoverenje - govorio je Filip Đukić.

- On jedva čeka priliku kad je svi napadnu da je zakuca za dno. On ima opravdanje za sve, on nema muškost i stav. On je devojka u ovoj vezi. On ovde sve prašta. On se miri sa njom, a zna njenu intimu u izolaciji, a onda je napada retroaktvino. On se zaljubio kao tetreb i on je bolesno voli. Njegova svaka sledeća rečenica je da nisu ovde da ne bi bili zajedno, to znači da on nema emocije - govorio je Lepi Mića.

- Pa napolju se ne bi desilo da on dođe kod nas u stan i legne preko njega u krevet - dodao je Luka.

- Ovo je strah jer nema stav - rekao je Mića.

Autor: A. Nikolić