Raskrinkavanje: Anđelo i Boginja saterani u ćošak, konačno progovorili o svom odnosu! (VIDEO)

Otvorili karte!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni snimak, a takmičari "Elite" su imali priliku da vide kako Miljana Kulić raskrinkava odnos Tanje Boginje i Anđela Rankovića.

- Ništa se ne dešava, družimo se. Mi se tako poljubimo za laku noć, sad i nismo toliko - rekao je Anđelo.

- Što se tiče Miljane shvatila sam da žena nije normalna. Mrzim kad tako neko prebacuje što je branio. Ja sam budala koja nju nije odbila za prodavnicu, a onda sam je uhvatila kako krade. Izgleda da je ona zaljubljena u Anđela, pa je pukla neka ljubomora. Ne znam gde je ona videla da smo se mi ljubili? Mi se ljubimo u obraz i to je to - dodala je Boginja.

- Anite, kako ti deluju Boginja i Anđelo? - pitala je Ivana Šopić.

- Mislim da se simpatišu. Anđelo nema određen tip, ne bi bio sa svakom, ali Boginja je energična i uvek je pričao da mu je to najbitnije u vezi - rekla je Anita.

- Ako Boginja bude upornija i malo ga zavede mogli bi da uđu u vezu - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić