Poželela da joj vidi leđa: Hana shvatila da Aneli pravi skandale kako bi ućutkala nju i Neria, a ovo joj neće oprostiti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku su "Nominacije odabranih", a reč je dobila je Hana Duvnjak.

Foto: TV Pink Printscreen

- I ja ću isto Aneli. Počela je da me vređa prvo sa svojih profila i podrške. Ja sam ovde ušla radi Neria. Ne dam nam da pričamo išta, omdah napravi dramu. Sve što kaže da lažemo, mi imamo dokaze. Zabolelo me najviše kad je rekla da je moje dete zaostalo i da sam ja kriva za to. Moje dete nije zaostalo, ona demantuje sama sebe. Ne bih je nominovala da mi nije spominjala dete. Boli me što Neria vređa. Bolesno je ponašanje za osobu od 40 godina. Ona sve radi da nas ućutka i vređa svog nećaka - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

