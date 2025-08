Pala joj roletna: Kačavenda demolirala Gastoza i Jordanku brutalnim uvredama, a evo šta mu nikad neće oprostiti! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Danijela Dujkovića Munjeza, Nenada Macanovića Bebicu i Milenu Kačavendu. Usledilo je telefonsko uključenje:

- Dobro jutro. Bebice, da li si toliko ljubomoran na Gastoza što je pobedio jer je bio sa njegovom devojkom? - pitala je gledateljka.

- Mene takmičenja ne zanimaju. Smatram da između Anđele i Gastoza je Anđela trebala da pobedi, on ne zaslužuje - rekao je Bebica.

- On vas je sve izvozao sa inteligencijom - rekla je gledateljka.

- Neka smo mi prevaratni, ali nek je on pobedio - rekao je Bebica.

- Ja sam Vas Milena smatrala jednom damom, ali ste trebali da se držite Đedovićevih reči. Društvo koje ste imali Vam nije trebalo - rekla je gledateljka.

- Ja sam jako lepo društvo birala, akd je ona vaška iz Vranja vređala moju mrtvu majku, a on je rekao: "Gazi". Ne znam kako je on mogao da istoleriše taj njen potez. Da je neko od mojih na taj način vređao njega ja bih to zaustavila. On nas je nadigrao sve jer je jedan smrad i pokvarena vaška. Čitav sukob je nastao kad sam počela da rešetam Enu jer je insinuirala na smrt Anđelinog brata. Ja sam i onu noć pokazala emocije, ali on je smrad i lignja. Alal mu. Njegova majka ga od pre osam godina boli, a zna da sam ja izvedena iz tog razloga - rekla je Kačavenda.

Autor: A.Anđić