NA STUBU SRAMA: Učesnici srozali Luku na samo dno zbog trpljenja brojnih Anelinih poniženja! Šokirani njegovim ponašanjem! (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku emisije ''Gledanje snimaka'', došlo je do svađe između Aneli Ahmić i Luke Vujovića, usled čega je on rekao da je skoro u potpunosti izgubio poverenje u nju.

- Izgubio sam poverenje - kazao je Luka.

- Kako to, a do juče si mi govorio da želiš s mnom porodicu? - upitala je Aneli .

- Kako da planiram? Treba li da strahujem da bi sutra našu porodicu ostavila i otišla zbog nekog trećeg? Aneli, nemoj više lagati. Danas si me napala kako gledam Anitu, a meni ovo sve radiš iza leđa - kazao je Luka.

- Luka, ti si neko ko se uve pravda, dok Aneli ćuti, ne trudi se ni da ti objasni to prisno komuniciranje sa Asminom, razumeš? - upitao je Anđelo.

- Luka, nema tu ljubavi nikakve, loši ste jedno po drugo, valjda ti je to jasno - rekao je Janjuš.

- Ne zna da li Luka očekuje da Aneli prizna emocije prema Asminu, kao i on prema njoj? Ponos to ne može da im dozvoli, to je i više nego očigledno, da se razumemo - rekla je Matora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.