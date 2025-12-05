AKTUELNO

Zadruga

NA STUBU SRAMA: Učesnici srozali Luku na samo dno zbog trpljenja brojnih Anelinih poniženja! Šokirani njegovim ponašanjem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica!

U toku emisije ''Gledanje snimaka'', došlo je do svađe između Aneli Ahmić i Luke Vujovića, usled čega je on rekao da je skoro u potpunosti izgubio poverenje u nju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Izgubio sam poverenje - kazao je Luka.

- Kako to, a do juče si mi govorio da želiš s mnom porodicu? - upitala je Aneli .

- Kako da planiram? Treba li da strahujem da bi sutra našu porodicu ostavila i otišla zbog nekog trećeg? Aneli, nemoj više lagati. Danas si me napala kako gledam Anitu, a meni ovo sve radiš iza leđa - kazao je Luka.

- Luka, ti si neko ko se uve pravda, dok Aneli ćuti, ne trudi se ni da ti objasni to prisno komuniciranje sa Asminom, razumeš? - upitao je Anđelo.

- Luka, nema tu ljubavi nikakve, loši ste jedno po drugo, valjda ti je to jasno - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne zna da li Luka očekuje da Aneli prizna emocije prema Asminu, kao i on prema njoj? Ponos to ne može da im dozvoli, to je i više nego očigledno, da se razumemo - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne vidi dalje od preljubnice: Bebica sam sebe srozao na dno, ukućani šokirani njegovim rečima (VIDEO)

Zadruga

Ona je za sve ljude instituacija: Ena na stubu srama zbog ulizivanja Kačavendi, učesnici joj poručili da je dotakla dno! (VIDEO)

Zadruga

Popuštaju im kočnice: Aneli i Asmin nikad bliži, ona mu prebacila muvanje sa Dušicom, pa zatražila samo JEDNO (VIDEO)

Domaći

ENA I MILENA SU OD VEČERAS JETRVE: Janjuš ubeđen da Miki nije imun na Kačavendu! Prijateljstvo Dudića i Zorice na tankom ledu (VIDEO)

Domaći

Aneli se raspala na komade: Luka pokušava da zataška istinu o intimnom snimku sa Ahmićevom, ona odlučila da progovori (VIDEO)

Zadruga

DO POMIRENJA ĆE DOĆI: Bebica svu Teodorinu krivicu SVALIO NA SEBE, spreman da pređe preko svega da bi bio pored nje! (VIDEO)