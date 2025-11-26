DO POMIRENJA ĆE DOĆI: Bebica svu Teodorinu krivicu SVALIO NA SEBE, spreman da pređe preko svega da bi bio pored nje! (VIDEO)

Šok i neverica!

Nenad Macanović Bebica naredni je stigao u Rajski vrt, kako bi sa Drvetom mudrosti porazgovao o svojim emocijama.

- Kako se osećaš, ima li nekih novosti? - upitalo je Drvo.

- Pričali smo Teodora i ja o tome da sam zanemarivao neke stvari u našoj vezi, te i da je zbog toga krenulo njeno nezadovoljstvo. Neka netrpeljivost među nama trenutno ne postoji, ali opet ume da me povredi nekim njenim izjavama. Ja je, pored njene majke najbolje poznajem. Znam kako se oseća - rekao je Bebica.

- Šta zaključuješ iz njenog ponašanja sad? - upitalo je Drvo.

- Sad se kaje, ja to vidim. Dolazi sve na moje, kad sam govorio da će se zbog svega pokajati - kazao je Bebica.

- Da li ti misliš da si ti kriv zbog trenutne vaše situacije? - upitalo je Drvo.

- Zbog njenog zadovoljstva mislim da jesam, iskreno. Ne mislim sad na ono sa Filipom, ali sam i ja imao svoje greške u tom odnosu - rekao je Bebica.

- Koliko se sećam, ona tebe jeste izdala, a ne ti nju - reklo je Drvo.

- Pa dobro, ali ja sam je doveo do toga da bude nezadovoljna i nesrećna. Učesnici pričaju da ona meni daje lažnu nadu, nije to tako, ne radi ona to. Niko ne može da mi kaže da je tako. Verujem da će doći do našeg pomirenja. Slab sam na nju. Možda nam uspe to pomirenje i sve bude dobro, možda i ne, ali će doći do pomirenja - kazao je Bebica.

Autor: S.Z.