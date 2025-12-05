ON NEMA AUTORITET NAD NJOM: Ivan istakao da je Luka potpuno NEMOĆAN kada je reč o Anelinom ponašanju! (VIDEO)

Dao svoj sud!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju da Luka zamera Aneli jer se šetka u gaćicama.

- Ja sam samo rekao da ne želim da je neko gleda dok je ona u gaćicama, samo to - kazao je Luka.

- On stalno to radi, čak i kad se presvlačim, nema potrebe - rekao je Luka.

- On nema nikakav autoritet. On bi voleo da on njoj predstavlja autoritet, ali je tako - kazao je Ivan.

- Ja ću da kodam onako kako ja želim - rekla je Aneli.

- Dobro, devojko. Ja svakako nikada nisa uspevao da utičem na tebe i da rešim problem - kazao je Luka.

Autor: S.Z.