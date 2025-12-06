I Ronaldo je Ronaldo, pa nekada pogreši: Miljana otkrila da li je Maja rekla da su je Asmin i Stanija tipovali, Marinkovićeva ga ponizila: Ovde si im dobar kad ih godinama zastupaš, a kad ne... (VIDEO)

Ori se kuća!

Voditelj i novinar Pink.rs portala, Darko Tanasijević, podigao je Miljanu Kulić, kako bi sa njom porazgovarao o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Miljana, do kakvih si zaključaka došla?! Ti si rekla Asminu da je tebi Maja rekla da je zaključila da je ona tipovana od strane Asmina i Stanije - pitao je Darko.

- Što se tiče Maje, kada sam došla, čula sam da se Maja vratila, pitala sam u kakvim su odnosima Maja i Asmin, s obzirom da se ona vratila, na šta mi je Uroš rekao da ga je Maja odj*bala. Ja sam prišla i pitala Maju zašto se udaljila od Asmina i onda je ona pričala, ja sam došla do zaključka da bi Stanija bila žrtva, ona mi je rekla da ne želi da bude žrtva Stanije i Asmina i da odlično zna šta radi on i da bilo ko ulazi, s obzirom da su one drugarice - rekla je Miljana.

- Miljana je prišla sinoć da me pita kako sam i ostale stvari, pitala me šta se dešava između mene i Asmina, ja sam imala najnormalniju komunikaciju. Ustala sam sinoć onakva i odreagovala sam jer nisam budala. Povežem rečenicu: "Poljubac u obraz ima veću težinu nego izolacija", kako se to zove, prevarant?! Ja sam rekla: "Zašto baš ja?", ja sam neko ko je blizak sa Stanijom, ja sam bliska sa njom - rekla je Maja.

- Njima nije jasno zašto Maja, otkako se vratila, nije imala komunikaciju sa Asminom...Ja sam došla do zaključka da su se oni dogovorili - rekla je Miljana.

- Ja da sam na Stanijinom mestu i da upalim televizor i vidim izolaciju...Oni vrlo dobro znaju šta rade, ja znam da ovde mene ljudi gledaju kao konkurenciju. Slažem se sa tim kada mi je Mića postavio pitanje: "Kada bi morala da biraš, da li bi pre bila sa Lukom ili sa Asminom", ja sam rekla Luku, jer mi je Stanija drugarica, za Aneli me je tada bolelo uvo. Ovde ti je kao krava, da 100 litara mleka, pa šutne i prospe. Ovi ljudi su kvarni i zli, pa kada bude, onda se svi međusobno brane...Kada sam se vratila u kuću, sa svima sam imala normalan odnos. Kada zastupaš ljude godinama unazad, oni će se prepoznati, onda si sjajan i divan, a kada ne uradiš to jednom, onda si najgori. Ja kada sam se vratila ovde, imala sam najnormalniju komunikaciju sa svima, preležala sam ceo dan. Kada sam čula sinoć šta se dešava na klipovima, ja sam ustala i rekla svoj stav i svoje mišljenje, ko će na to i kako da gleda, ne intresuje me. Njihovo dvorište je prljavije nego moje. I Ronaldo je Ronaldo, pa nekada pogreši - rekla je Maja.

Autor: Nikola Žugić