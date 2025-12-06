AKTUELNO

Zadruga

Osećam da mu nisam kao druge: Anita strahuje da će je Filip poniziti, razvezala jezik o njegovoj aferi sa Teodorom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Priznala sve što joj leži na duši!

Anita Stanojlović razgovarala je sa Aneli Ahmić o svom odnosu sa Filipom Đukićem, kao i o njegovoj aferi sa Teodorom Delić.

I Ronaldo je Ronaldo, pa nekada pogreši: Miljana otkrila da li je Maja rekla da su je Asmin i Stanija tipovali, Marinkovićeva ga ponizila: Ovde si im

- Ja osećam da njemu nisam kao druge. Kad se prekinuo moj i Filipov odnos i kad je on bio sa Teodorom to mi je bilo okej i nisam osećala sujetu jer sam bila ljuta. Sad bih se osećala drugačije. Pričala sam sa njim i rekla sam mu da me je povredio i ponizio, rekao je da zna i da mu je krivo. On je rekao da ne bi imao s*ks sa mnom da je znao da će Teodora da raskine - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije mi jasan njegov odnos sa Teodorom - dodala je Aneli.

Kod nje, Site i Grofice sve što nije normalno je DIVOTA: Asmin unakazio Aneli, tvrdi da može da je ima kada god poželi (VIDEO)

- Nema tu ništa. Mislim da ga je radila jer je zauzeta. Radilo ga kad se gledaš sa nekim, ali kad je popričao nema ništa. Oni su se kao sviđali jedno drugome, a ništa konkretno se nije desilo, pa nije ga uradila samo su se sviđali. Ja mislim da je on u izolaciji vidi da to nije to. Poznavajući njegov tip bivšim devojkama Teodora nije to, možda tetovaže, ali energija ne - nastavila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

