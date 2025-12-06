Smeje mu se cela kuća: Janjuš shvatio da nema većeg blama od Luke Vujovića, žestoko ga ponizio u par poteza! (VIDEO)

Brutalno iskren!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Marka Janjuševića Janjuša da iznese svoje mišljenje o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Moram da ubacim jedan novitet zašto je ovakvo ponašanje bilo, Aneli je bila smirena dok je bila sa Asminom, bila je mirna i sa njom je moglo da se razgovara. Čim se pomirila sa Lukom isto jutro je pala u depresiju i đavo se probudio kad je imala s*ks i kad je shvatila da će sve što je pričala sa Lukom da padne u vodu jer su se pomirili. Što se tiče Luke radi isto od početka otkako je ušao ovde. Ono što smo gledali danas o Asminu i Aneli može da pređe samo čovek koji nema karaktera ni stava, pa da bude tako lagan. On nama objašnjava šta treba da vidimo kao da smo mi u vezi sa Aneli, a on ne vidi. On bruka ovde samog sebe i ljude koje poznaje. Ja mu ništa više neću reći, kad sam mu govorio nisam mu govorio da se skloni, ali on kad ne poštuje sebe koga će drugog da poštuje? Smeje mu se cela kuća, a on ima 37 godina i bio je u zatvoru. Moj kum se družio sa njim, mogu da mislim šta o njemu misli. Ako ga ovakvog poznaje, izvini, ali više nismo kumovi. Njemu se svi smeju. On je očekivao da mu neko dođe za Novu godinu, pa i da dođe niko mu neće pomoći. Ako oni izdrže do Nove godine ja dajem reč da ću da idem poniju da p*pušim k*rac. Kad njega ovako boli k*rac i kad je ovako lagan on je ili skroz lud, a ako nije lud prihvata da sve ovo igra, a onda je još luđi od luđeg - govorio je Janjuš.

- Bolje da patim periodično po par dana, nego osam meseci jer više nisam sa njom - dodao je Luka.

Autor: A. Nikolić