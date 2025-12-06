Digla se kao feniks iz pepela: Anita vratila osmeh na lice i žestoko rešila udružene dušmane! (VIDEO)

Jednom rečenicom svima zapušila usta!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" dao je takmičarima "Elite" prostora da komentarišu ponašanje Anite Stanojlović.

- Rekao si da je Anita umislila da je kraljica, a da je ustvari kraljica penisa. Objasni to - rekao je Darko.

- Ne želim da budem grub jer sam se pomirio sa Anitom. Ja sam rekao da je kraljica penisa jer je imala s*ks sa Filipom pored Anđela, tu je ispala naivna i dno. Ne želim da je vređa. To što je uradila je stvarno sramota. Nisam besan na nju, pa ne mogu da je komentarišem - govorio je Asmin.

- Ako je Anđela blam, kako je onda meni? Sedim, ćutim, uživam i gledam kako se ljudi blamiraju. Ne može neko svoju suštinu i istinski karakter da promeni. Ne bih samo dodelila Anđelu, dosta faktora su igrali Mića, Đedović, Ivan i ja, mnogo faktora je uticali na njenu pobedu. Anita je merilo kako neko ko jde osvojio prvo mesto to ne poseduje kao pobendik. Ja sam je birala, gledala sam kakva je bila i ko me j*be - govorila je Matora.

- Je l' te blam što je nosila prezime tvog oca? - pitao je Darko.

- Setim se mnogih stvari i šta mi je pokojna majka pričala. Ne vraćam se u prošlost jer mi je sadašnjost fenomenalna. Neiskrena bih bila kad bih rekla da sad ne uživam. Oni su pričali da sam monstrum koji želi da im uništi vezu, kako pričam laži, sve je kako sam ja tad pričala i kako sam znala da će da bude. Draže mi je da sam u toj sezoni bila 11. i da sam danas ovakva, a ne da sam bila prva i ponšala se ovako - govorila je Matora.

- Anita i ja nemamo odnos, izabrala je Minu, Daču i Asmina koji je najstrašnije vređao njenu drugaricu Tamaru. Anita, ove godine si sve pogazila, pokazala si da nemaš karakter i stav, da nemaš samopoštovanje, ne vrednuješ sebe kao majku. Srljaš u propast sa Filipom koji govori da ga ne zanimaš jer imaš dete i da nemaš perspektivu. Ona je dotakla dno dna sa Filipom. Anđelo bere plodove njenog kanala - govorio je Uroš.

- Sve će to narod pozlatiti - rekla je Anita s osmehom na licu.

Autor: A. Nikolić