AKTUELNO

Zadruga

Ne prestaje da šokira: Takmičari se frapirali kad su saznali za romantične stihove koje je Teodora posvetila Filipu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novi šok!

Teodora Delić razgovarala je sa Darkom Tanasijevićem u emisiji "Pitanja novinara" o svom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Ona je na samom ppčetku priznala zbog čega pokušava od njega da napravi Filipa Đukića.

- Nisam rešila da pravim Filipa od njega. On hoće da poradi na sebi. Što se tetoviranja tiče uvek je prišao da želi da tetovira svoje ćerke. Istina je da želi da poradi na sebi, ali izgleda da to ljudima smeta. On kad bi malo istrenirao i smršao mislim da bi Marinković sa ovom stomačinom pop*zdeo - rekla je Teodora.

pročitajte još

Zakucana za dno: Anđelo ne prestaje da unakažava Anitu, njeno priznanje o Filipoj tajnoj simpatiji zgrozilo sve! (VIDEO)

- Zbog čega si ga terala kao roba da kleči i moli te za oproštaj? - pitao je Darko.

- To je kad se izneviram i to je moje užasno ponašanje. To ružno zvuči i arogantno, ali šta da radim to je moja nemoć - dodala je ona.

- Šta ti prođe kroz glavu kad te Bebica pita mrtav ozbiljan: "Da li se sećaš kako izgleda kad te ljubim?" - dodao je voditelj.

- Prolazi mi kroz glavu to što mi pomene u tom trenutku. On se izgubi nekad ne znam šta mu je i moramo da ga vratimo na pravi put - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što si naručila pesmu za Filipa preko Terze? - upitao je voditelj.

- Je l' sam ja rekla da je za Filipa? - pitala Teodora, a onda joj je Darko izrecitovao pesmu.

pročitajte još

Digla se kao feniks iz pepela: Anita vratila osmeh na lice i žestoko rešila udružene dušmane! (VIDEO)

- Nemam pojma, iako zvuči kao romansa. Terza je pevao pesmu i ja sam se setila u trenutku ove pesme i dala sam mu ideju, ali to je bilo na njihov račun, a ne na moj. Ispalo je da hoće Nenad da trenira jer Filip trenira, pa je ispalo da ja recitujem i patim, ali sad moram da vodim računa šta radim - pričala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što ne podnosiš Boru Santanu? - pitao je Darko.

- Nemam osećanja prema njemu - rekla je ona.

pročitajte još

Više nisu devojke samo, sada je i Luka TRULEKS: Matora obrisala patos s Vujovićem i Aneli, Anita dala svoj sud o njihovom odnosu (VIDEO)

- Neka priča opušteno, neću da se svađam sa ženama, pogotovo. Neka dođu porodice, prođu, pa onda. Ako ona kaže da sam spustio atmosferu, a od 10 ljudi sa veridbe Bebica i dalje samo sa mnom priča. Hvala puno na visikiju, a to masni i da ližem prste ja sam takav. Tako se zahvaljuju, a kad sam joj ustupio krever nikome ništa. Nisam danas za svađu - pričao je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne mogu da pređem preko ovoga, jače je od mene: Teodora ne prestaje da šokira ponašanjem, Bebica joj sasuo sve u lice (VIDEO)

Domaći

VILICE POPADALE DO PODA: Pogledajte kako su takmičari Elite reagovali kad su saznali da je Munja POSTAO OTAC! (VIDEO)

Domaći

ON JE ALKOHOLIČAR: Teodora otkrila sve o Bebicinom ocu, priznala da ne prestaje da pije, a evo da li će se pomiriti sa Nenadom (VIDEO)

Zadruga

Preživećemo: Teodora oprostila Filipu vaćarenje sa Majom jer je ona prošlog utorka to radila sa Alibabom! (VIDEO)

Zadruga

PECKANJE NE PRESTAJE: Teodora ponovo iskoristila priliku da POTKAČI Bebicu, stavila mu do znanja je posle nje IZGUBIO KOMPAS! (VIDEO)

Zadruga

Teodora opet muti Bebici iza leđa: Ne skida pogled s Filipa, posvetila mu ove stihove? (VIDEO)