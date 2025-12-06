Ne prestaje da šokira: Takmičari se frapirali kad su saznali za romantične stihove koje je Teodora posvetila Filipu! (VIDEO)

Novi šok!

Teodora Delić razgovarala je sa Darkom Tanasijevićem u emisiji "Pitanja novinara" o svom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Ona je na samom ppčetku priznala zbog čega pokušava od njega da napravi Filipa Đukića.

- Nisam rešila da pravim Filipa od njega. On hoće da poradi na sebi. Što se tetoviranja tiče uvek je prišao da želi da tetovira svoje ćerke. Istina je da želi da poradi na sebi, ali izgleda da to ljudima smeta. On kad bi malo istrenirao i smršao mislim da bi Marinković sa ovom stomačinom pop*zdeo - rekla je Teodora.

- Zbog čega si ga terala kao roba da kleči i moli te za oproštaj? - pitao je Darko.

- To je kad se izneviram i to je moje užasno ponašanje. To ružno zvuči i arogantno, ali šta da radim to je moja nemoć - dodala je ona.

- Šta ti prođe kroz glavu kad te Bebica pita mrtav ozbiljan: "Da li se sećaš kako izgleda kad te ljubim?" - dodao je voditelj.

- Prolazi mi kroz glavu to što mi pomene u tom trenutku. On se izgubi nekad ne znam šta mu je i moramo da ga vratimo na pravi put - rekla je Teodora.

- Što si naručila pesmu za Filipa preko Terze? - upitao je voditelj.

- Je l' sam ja rekla da je za Filipa? - pitala Teodora, a onda joj je Darko izrecitovao pesmu.

- Nemam pojma, iako zvuči kao romansa. Terza je pevao pesmu i ja sam se setila u trenutku ove pesme i dala sam mu ideju, ali to je bilo na njihov račun, a ne na moj. Ispalo je da hoće Nenad da trenira jer Filip trenira, pa je ispalo da ja recitujem i patim, ali sad moram da vodim računa šta radim - pričala je Teodora.

- Što ne podnosiš Boru Santanu? - pitao je Darko.

- Nemam osećanja prema njemu - rekla je ona.

- Neka priča opušteno, neću da se svađam sa ženama, pogotovo. Neka dođu porodice, prođu, pa onda. Ako ona kaže da sam spustio atmosferu, a od 10 ljudi sa veridbe Bebica i dalje samo sa mnom priča. Hvala puno na visikiju, a to masni i da ližem prste ja sam takav. Tako se zahvaljuju, a kad sam joj ustupio krever nikome ništa. Nisam danas za svađu - pričao je Santana.

Autor: A. Nikolić