Preživećemo: Teodora oprostila Filipu vaćarenje sa Majom jer je ona prošlog utorka to radila sa Alibabom! (VIDEO)

Borislav Terzić Terza i Filip Đukić pozvai su Teodoru Delić u kupatilo, kako bi obavili razgovor. Ona mu je priznala da mu ništa ne zamera sa Majom Marinoković jer su nakon prošlog utorka puštani njeni klipovi sa Asminom Durdžićem.

- Iskoristili su ga, mrtav je pijan - rekao je Terza.

- Što je pijan? - pitala je Tedoora.

- Ti ne znaš sa njim - dodao je Terza.

- On je muško, neću sa njim da se ljubim. Ja sam slobodna devojka, on je slobodan momak. Prošle nedelje su bili jezivi klipovi za nas sa Asminom, sad će da budu sa Majom, preživećemo. Neka radi šta hoće i neka radi šta oseća, a ako ovo oseća neka radi i to je to - pričala je Teodora.

- Šta? - mumlao je Filip.

- Kad se otrezniš - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić