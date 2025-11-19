Nemoj da mi se obraćaš, ona te navlači: Terza očitao brutalnu lekciju Filipu zbog vaćarenja sa Majom! (VIDEO)

Drama!

Borislav Terzić Terza uništio je Filipa Đukića zbog večerašnjeg ponašanja sa Majom Marinković i bacanja Teodore Delić u drugi plan.

- Koji si ti indijanac! Nemoj da mi se obraćaš, klošaru. Ona te navlači - govorio je Terza.

- Ja nisam utorak devojka - rekla je Maja.

- Nemoj da mi se obraćaš - nastavio je Terza.

- On neće vezu, nikome ništa nije obećao. Šta si dobio ovim? Napio si se, a tamo si isp*šio. Svi su ispali u pravu. Jako si mi razočarao. Ona je ovo uradila samo jer je ljubomorna. Ona te loži kao majmuna namerno zbog ove. Ona ti se smeje u facu - pričao je Terza.

- Ne, vi ste na Teodorinoj strani i hoćete da ga uslovite - pričala je Maja.

- Zovute kao k*ravu, a gde ti je devojka? - nastavio je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić