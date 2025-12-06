Novi par na pomolu? Jovana otkrila kako je Miki Dudić probudio njenu svetlu stranu! (VIDEO)

Progovorili o svom odnosu!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pozvao je Jovanu advokaticu, kako bi sa njom razgovarao o simpatijama koje ima prema Mikiju Dudiću.

- Jovana, čime je tvoju posebnu pažnju privukao Miki Dudić? U "Eliti" si namrgođena, ali imaš pozitivni stranu koju je probudio Miki, rekla si da ti se dopada njegov simsao za humor - pitao je Darko.

- Iskreno, jako sam se smejala njegovim dosetkama još u karantinu i prvih mesec dana. On kad sa Ivanom komunicira smejem jer jer imaju narodni žargon. Ja nisam mrgud, samo ne dozvoljavam ljudima da mi priđu. Mi smo sedeli zajedno, čujem šta pričaju, pa se smejem. Mi se van stola ne družimo i ne provodimo vreme zajedno - govorila je Jovana.

- Miki, zbog čega se šuška da si odlepio za Jovanom? - pitao je Darko.

- Ma nigde veze. Neko je to loše protumačio. Mi imamo prijateljski odnos od početka. Među nama ne postoje nikakve varnice. Ako vam mi delujemo skladno... Darko, možeš ti da budeš sa tom gospođom iza - rekao je Miki.

- Ovo je sad već vređanje, uz dužno poštovanje gospođi. Ja sam ga podigla kad je trebalo, a onda me deklarišu kao ludala. Milena mu je dala otkaz kako bi mogla sa Janjušem odnos da podigne na viši nivo - dodala je Jovana.

- Mogu jedino da je angažujem da me zastupa kad napravim prekršaj - poručio je Dudić.

Autor: A. Nikolić