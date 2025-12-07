Prijaju ti poniženja, ti to voliš: Matora održala Bebici lekciju za pamćenje, pa Teodoru žestoko oblatila! (VIDEO)

Posavetovala ga!

U toku su ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Nenad Macanović Bebica i Jovana Mitić koji sJvu tokom ove noći slušali mišljenje svojih cimera o njima. Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Shvatila sam da ti Bebice voliš poniženja, a Teodora obožava da ponižava. Sutra ćeš se kajati što si njoj posvetio vreme, a ne svojoj deci i svojim roditeljima. Prosto nije normalno da ti stavljaš nju ispred roditelja. Niste jaki, ne, vi se ne volite, vi nemate ništa osim frustracija, nezadovoljstva i kada ste nazvali da smo ja i Ivan i još par ljudi tmurni oblak, ja mogu da kažem da jedini tmurni oblak ste vi i ne bih žela uopšte da budete zajedno, jer svako ko vam poželi da budete zajedno ne misli vam dobro. Ja vam, ako ne mogu da vam pomognem, neću da vam odmognem, ali vi niste jedno za drugo i vi uopšte ne trebate da budete zajedno - rekla je Matora, pa se osvrnul na Jovanu:

- Što se tiče Jovane, ne mogu da je pohvalim kao što je drugi ljudi hvale, ja sam za razliku od njih Jovanu i kudila. Za mene svako ko u sebi ima poriv da vrati istom merom i da kaže: :''On je meni prvi rekao'', je glupost. Još jedna stvar, kada se vraćaš na ono što te boli i ponavljaš ovde za stolom, veruj mi da će opet to da ti ponove ljudi. Zato nemoj da ih podsećaš na te stvari, nemoj da pričaš što su ti ljudi pričali, jer će opet i samo time ćeš naneti sebi boli. Inače, ovako, ja volim da porazgovaram s tobom i smatram da si jako inteligentna i volim da popričam s tobom, ali ne o temama realitija, nego ovako. Ostavljam tebe, a nominujem Bebicu isključivo samo zato što me je gazio kao magare u blatu, dok sam se osećala gore nego što se osećao on i raspadala ovde po kući, a on me je gazio - ističe Matora.

Autor: N.Panić