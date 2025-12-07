Posle svađe, sve je slađe: Luka zaboravio na katastrofu njega i Aneli iz hotela, pa poželeo pomirenje! (VIDEO)

Hit!

Luka Vujović i Aneli Ahmić danas su imali haos u hotelu kada joj je on izljubomorisao na Anđela Rankovića, prilikom čega su jedno drugom bacali stvari, a čak je i reagovalo obezbeđenje.

Čini se ipak da iako je Luka tvrdio da ne želi više da vidi Aneli u životu i izbacio je iz hotela, ubrzo je zaboravio na svoje reči i pogazio ih. On je sad došao kod Aneli u izolaciju i grlio je, iako je ona to negodovala. Kako će im odnos teći u nastavku, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić