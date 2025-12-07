AKTUELNO

Zadruga

Gledao si samo sebe, prevario si me: Anastasija i Bora rešili da raskrste za sva vremena, ona više neće da dozvoli OVO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li je sada definitivno kraj?

Anastasija Brčić i Bora Santana seli su pred zoru u radio da bi porazgovarali o svom odnosu i odlučili da je vreme da raskrste jednom za svagda.

- Ti mene odbijaš na neki debilni način, šutiraš, guraš udaraš, šta si mi sve rekla - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta si ti meni izgovorio - navela je Anastasija.

- Treba ja da trčim za tobom - pitao je Santana.

- Ti si u našem odnosu gledao samo sebe, nikad me nisi pitao kako sam. Šta je tebi bilo lepo sa mnom, kad smo se stalno svađali. Ti si mene prevario sa Sandrom Todić, ja sam tebi to zapamtila, ja sam takva, uvek ću ti to prebacivati. Dve godine sam bila u nekom odnosu, bolesnom, pun mi je k*rac toga - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

