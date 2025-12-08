Zaljubljena si u Asmina, jahala si ga! Aneli nije štedela Miljanu, tvrdi da je ODLEPILA ZBOG ALIBABE! (VIDEO)

Kulićeva joj samo jednom rečenicom stala na put.

Aneli Ahmić dala je mali budžet Radi Todorović.

- Nebitna si, ništa dobro nisi pokazala, isfejkirala si da ti se sviđa Dača, iritiraš ga samom pojavom, jako si navalentna i glupa - rekla je Aneli.

- Nisam osoba koja bi ikad sebi dozvolila da budem u fejk odnosu, poput tebe - rekla je Rada.

Aneli je mali budžet dala i Dači Virijeviću.

- Dačo želiš da budeš Marko Đedović, volela sam tu osobu, kao i tebe, ali više ga ne gotivim. Ti si mali budžet zaslužio zbog rečenica koje smo rekli jedno drugom, da si mi drag jesi, ali ne volim kad mi govoriš monstruozne rečenice, voliš puno da slažeš da bi me povredio. Nisi mi mrzak, ali žao mi je što si mi izgovorio takve rečenice, što smo došli do toga da ne možemo biti tako bliski - navela je Aneli.

- Pečenica srednji budžet, ja sam sa njim spolja super, moj si frizer, o tebi imam odlično mišljenje, volela bih da si tu do kraja - rekla je Aneli.

Aneli je potom urnisala Miljanu Kulić.

- Nisi kompetentna jer si i sama ostavila devet godina svoje dete, nemam ništa protiv, ali nemoj druge da komentarišeš. Ivan ima osećaja prema Željku, a ti ga predstavljaš kao monstruma, on se pokazao kao dobar otac. Treba da spustiš loptu sa njim, pljuješ ga konstantno, imaš mržnju prema njemu, mislim da si se zaljubila u Asmina, ne bi se toliko zalagala za njega, a koristiš situaciju da ga braniš a videli smo kakve ti je uvrede uputio ovde u pušionici, jahala si ga u izolaciji, nemaš pravo da pričaš o moralu jer si najbolesnija i najmorbidnija - bila je brutalna Aneli.

- Imaš pravo da smatraš, imaš pravo da misliš, to ti ne mogu zabraniti, kakva sam ja majka zna ceo svet - rekla je Miljana.

Autor: R.L.