Ti si monstrum, prostakuša i prostitutka! Aneli ne štedi uvrede na Kačavendin račun, Milena je ugasila JEDNOM REČENICOM! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Nakon brutalnog sukoba sa Sunčicom Bajić, Aneli Ahmić je dala mali budžet i Mileni Kačavendi.

- Kačavenda, to je žena o kojoj imam najgore moguće mišljenje. To je najgora osoba koja je ikad ušla u rijaliti, bavila si se lažima od prve sezone, ni za jednu stvar nisi iznela dokaze, velika si lažljivica. Naša zadnja svađa, ovde u toaletu rekla si mi da idem kod tate, ja sam tebi rekla da ideš kod svoje mame, ti si pričala o stvarima o kojima se ne treba pričati, nikad ti nisam to prva spomenula, slala si mi ćevape. Željna si k*rca još niko nije uspeo da te izj*be, sa Janjušem pokušavaš, ali neće te istamburati. Ti se ponašaš kao jedna prostitutka, kao jedna ženturača od 50 godina a najstrašnije stvari si pokazala. Htela si da optiš da Rajačićem, sa Sanjinom, spremna si sa 50 godina da se j*beš sa Janjušem, a znaš da te ne gleda ozbiljno. Ti si najveći odron i najveći šljam, najveći monstrum koji mi je izgovorio najgore stvari za ćerku. Da sam na mestu tvoje dece ja ne bih smela da izađem na ulicu. Tvoga supruga je blam tebe, ti si blam nacije, nisam za tebe pročitala jedan pozitivan komentar, svi imaju najgore mišljenje, za mene si prositutka, prostakuša i monstrum - rekla je Aneli.

- Prvo da se zahvalim podrški za organizaciju rođendana. Nisam te čula od parfema. Zbog mog partnera Marka Janjuševića ti neću uzvratiti jer me zamolio to - rekla je Kačavenda.

Autor: R.L.