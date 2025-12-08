AKTUELNO

Zadruga

KRALJICA JE TU! Anita stavila krunu, pa ponizila sve, Bebica i Terza ponovo ZARATILI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne gase se!

Dok su učesnici birali najsujetnijeg među njima, Sunčica Bajić nije želela nikome da ustukne i svima je upadala u reč.

- Sujetni ste koji komentarišete ko je koja tema prva, peta, sedma... Majmunolika je broj jedan, to je Sofija, a prvi je Terza, on je pokazao sujetu kad su počeli da se druže Mina i Viktor, maltretirao si devojku dve nedelje - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*bem li ti sestru u usta, j*baću ti mamu, biću ti broj jedan napolju - vikao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Druga je Kačavenda a treći je mali Dača, on je sujetan na sve ljude ovde, nema lepo mišljenje, tračari i priča iza leđa - naveo je Bebica.

- Ja nemam zašto da budem sujetna, možete samo vi na mene, ja sam kraljica, kraljica je tu - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

