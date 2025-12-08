AKTUELNO

Zadruga

PALJBA, NEMA VIŠE S*KSA! Sale Luks strahovito ponižava Saru, a sve zbog Ivana Marinkovića! (VIDEO)

Ona se sve vreme izvinjava.

Sale Luks zamerio je svojoj devojci Sari Stojanović što je tokom odabira najsujetnijeg Ivana Marinkovića nazvala "jazavcem". Zbog toga joj je Sale uputio niz uvreda.

- Znaš da te volim najviše na svetu - rekla je Sara.

- Nećemo da legnemo, više nema k*ranja, nema ništa, paljba, skloni se od mene - rekao je Sale.

- Pogrešila sam, izletelo mi je - pravdala se ona.

- Jazavac, ovo ono, to se ne radi. Ti stalno grešiš, hajde sad nestani - bio je neumoljiv Luks.

Autor: R.L.

