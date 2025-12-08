Hani maca pojela jezik: Aneli je verbalno pojela u brutalnom sukobu, Alibaba pružio neviđenu podršku bivšoj! (VIDEO)

Uništila je!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Hani Duvnjak kako bi prokomentarisala podelu budžeta Aneli Ahmić.

- Ja sam se danas uzvrtela zato što je pomenula mrtve i moje maloletne rodice. Uhvatila sam je danas u laži, a to je da je moja mama živela tamo gde je živela dok smo Nerio i ja bili u Dubrovniku. Slagala je da je ona bila u Dubrovniku da traži Nerija - rekla je Hana.

- Bili smo Nikica, Bina i ja - rekla je Aneli.

- I dva kriminalca - rekla je Hana.

- Kakva dva kriminalca? Ti ni ne znaš šta su kriminalci, zaostali su - rekla je Aneli.

- Hana rekla si da tvoje dete mnogo bolje priča nego njena Nora - rekao je Milan.

- To je istina - rekla je Hana.

- Ti si bre imala abortus, izj*bao te neki lik na putu - rekla je Aneli.

- Imala sam momka koji je vozio Porše 994 - rekla je Hana.

- Je l' Nerio gledao moje snimke kako me neko prstenjači? - upitala je Aneli.

- Naravno da nije, to je odvratno - rekla je Hana.

- Ti sve lažeš i ne možeš da se skoncentrišeš - rekla je Aneli.

- Danas je rekla da sam se počela da se dr*giram sa 12 godina, a prošli put je rekla sa 15 godina - rekla je Hana.

- Na ulici si bila sa osam godina. Tata je rekao da ne želi da čuje za tebe kada si vodila j*bače kao maloletna devojka i tad te izbacio - rekla je Aneli.

- Ja sam živela kod tetke - rekla je Hana.

- Nerio ćuti i uvalio se kao u Soko Banji - rekao je Milan.

- Istina je da sam ja imala spontani pobačaj - rekla je Hana.

- Mene je Aneli htela da počasti sa komadom k*kaina kada mi se rodila ćerka - rekao je Nerio.

- Bože me sačuvaj, sramota i blam. Ja tebe htela da počastim dr*gom, je l' si ti normalan? Lažovu jedan, strašno - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić