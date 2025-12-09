Od karambola napravila sprdnju: Aneli obesmislila epski haos sa Lukom, preko noći zaobravila na jeziv sukob! (VIDEO)

Šokantno!

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisije "Pretres nedelje" podigao je Aneli Ahmić kako bi ona govorila o žestokoj svađi sa Lukom Vujovićem koju je imala u hotelu.

- Legla sam da spavam, Luka je rekao Anđelu da je Miljana bila u toletu. Viktor je došao da se šiša, Luka je bio u hodniku i Anđelo je stao na vrata i počeo da mi priča da je Miljana bolesnica. Ja sam se nasmejala Anđelu, komentarisali smo Miljanu. Kad smo se nasmejali naišao je Luka, njemu se faca promenila i videla sam da nešto nije okej. On je iskulirao, nastavili smo da ležimo, grlili se. Otišao je po vodu, Anđelo se tuširao, a kad se vratio s vrata je počeo da mi govori: "Šta ste se smejali?", a onda je namerno više počeo da galami da bi to čuo Anđelo i počeo je bolesno da se ponaša. Ja sam mu rekla da je paćenik i da ljubomoriše na Anđela. On je pitao Anđela šta se desilo, ne volim kad priča glasije, a Anđelo je potvrdio i ono što sam ja rekla. Mene je bilo blam i sramota - govorila je Aneli.

- On je rekao da će tek da priča šta si mu radila napolju - dodao je voditelj.

- On je rekao da me vode u zatvor i na psihijatriju. Najviše mi je smetalo kad je rekao da me vode u zatvor, znači on je smatrao da sam ja totalna ludača koja treba da ide u zatvor, a iz zatvora na lečenje. On se bacio na pod i rekao: "Šta me udaraš?", ja sam rekla da glumi kao Uroš. Ja njega sa dva šake da spucam, pa ne bi odleteo - govorila je Aneli.

- On je ponavljao da si besan jer te je odj*bao Alibaba - rekao je Milan Milošević.

- Rekao mi je to. Ja smatram da je glumio to kad se bacio na pod. Rekao je da će da priča šta sam radila napolju, a to je slagao jer ga napolju nikad nisam takla jer znam kako bi on reagovao, pa ga nikad nisam takla. Ovde sam to prvi put uradila. P*pizdela sam jer mi je rekao da izađem iz hotela, ne može on mene da izbacuje i da upravlja. Naravno da sam pobacala sve po hotelu, posteljinu sam bacila u smeće. Otišla sam u pab, legla sam i čula sam da je posle bio kod Anđela i da mu je rekao da sam ga istukla zbog njega - nastavila je Ahmićeva.

