Izudarala me je, pogledaj kako je crveno: Anđelo otkrio kako mu je Luka kukao nakon haosa sa Aneli (VIDEO)

Šokantno!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi ispričao detalje sukoba Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Došao je do sobe i rekao: "Nemoj da misliš da sam ljubomoran, ali sad je bio haos i izudarala me je. Pogledaj kako mi je crveno". Rekao si mi da te je udarila pet puta i da nikad gori haos nije bio. Rekao je da je izlomila pola hotela - rekao je Anđelo.

- On je isto rekao Popu i Boginji - dodala je Matora.

- Rekao je da je pobacala stvari po hotelu, da nikad veći haos nije bio. Rekao je: "Nemoj da misliš da je zbog tebe i da sam ja ljubomoran zbog tebe". Sreo sam ga kad je šetao sa Terzom, dobacio mi je nešto i ja sam rekao da nije bilo potrebe da kaže meni u sobi jer su svi čuli, mogao je da mi kaže sa strane. Aneli je rekla istinu - nastavio je Ranković.

- On je nama prišao, smejao se i kao da je bio srećan. Ja sam mislila da se sprda. Rekao je da je bio haos u hotelu, da ga je udarila u glavu i pokazivao je crveno. On je bio srećan - govorila je Boginja.

- On je nas zauzstavio u šetnji, pa je rekao da se potukao sa Aneli, a onda je počeo da se smeje. Pitao sam ga što se desilo, a on je rekao da će to biti tema na pretresu - rekao je Pop.

Autor: A. Nikolić