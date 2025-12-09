AKTUELNO

Zadruga

Izudarala me je, pogledaj kako je crveno: Anđelo otkrio kako mu je Luka kukao nakon haosa sa Aneli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šokantno!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi ispričao detalje sukoba Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Došao je do sobe i rekao: "Nemoj da misliš da sam ljubomoran, ali sad je bio haos i izudarala me je. Pogledaj kako mi je crveno". Rekao si mi da te je udarila pet puta i da nikad gori haos nije bio. Rekao je da je izlomila pola hotela - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Totalno se pogubio u lažima: Luka skroz izgubio kompas, Terza ga odrukao i otkrio kakve namere ima prema Aneli! (VIDEO)

- On je isto rekao Popu i Boginji - dodala je Matora.

- Rekao je da je pobacala stvari po hotelu, da nikad veći haos nije bio. Rekao je: "Nemoj da misliš da je zbog tebe i da sam ja ljubomoran zbog tebe". Sreo sam ga kad je šetao sa Terzom, dobacio mi je nešto i ja sam rekao da nije bilo potrebe da kaže meni u sobi jer su svi čuli, mogao je da mi kaže sa strane. Aneli je rekla istinu - nastavio je Ranković.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je nama prišao, smejao se i kao da je bio srećan. Ja sam mislila da se sprda. Rekao je da je bio haos u hotelu, da ga je udarila u glavu i pokazivao je crveno. On je bio srećan - govorila je Boginja.

pročitajte još

Ne želim da mi budeš blizu: Hana pokušava da osvesti Neria i dobije njegovu zaštitu, ali totalno uzalud! (VIDEO)

- On je nas zauzstavio u šetnji, pa je rekao da se potukao sa Aneli, a onda je počeo da se smeje. Pitao sam ga što se desilo, a on je rekao da će to biti tema na pretresu - rekao je Pop.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PALE MASKE! Uroš opleo po Aneli, a onda izneo ko mu je prijatelj, pa joj poručio: Prodala me je za sitno! (VIDEO)

Zadruga

KARAKTER MI JE NULA: Luka otvorio dušu nakon pomirenja sa Aneli, otkrio Toši kako se oseća! (VIDEO)

Zadruga

Od karambola napravila sprdnju: Aneli obesmislila epski haos sa Lukom, preko noći zaobravila na jeziv sukob! (VIDEO)

Domaći

Imamo novog delulu kralja: Luka preoteo Bebici sve titule, pa opravdao svaki Anelin pogrešan potez (VIDEO)

Zadruga

Dugo mu je trebalo da je zameni: Keneški saopštila Aneli da joj Mateja ponudo da dele krevet! (VIDEO)

Zadruga

SATIMA JE PRIČALA SA NJIM: Luka otkrio da je Aneli pripremala teren kako bi se iza njegovih leđa čula sa Asminom: STALNO ME JE OMALOVAŽAVALA! (VIDEO)